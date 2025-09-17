Payroll Consultant, Norrköping
Azets Insight AB / Administratörsjobb / Norrköping
2025-09-17
Azets är en internationell aktör inom ekonomi, lön, HR och revision med över 600 medarbetare i Sverige och 9 000 globalt. Med det förvärv vi nyligen genomförde av en del av KPMG:s verksamhet har vi blivit dubbelt så många medarbetare i Sverige och utökat vårt tjänsteutbud till att inkludera även revision och närliggande tjänster.
Som Payroll Consultant på Azets får du möjlighet att arbeta i en roll där kvalitet, utveckling och effektivitet går hand i hand. Vi har byggt ett av Sveriges mest automatiserade och moderna arbetssätt för lönehantering, vilket innebär att du som expert kan fokusera på det som verkligen gör skillnad, att säkerställa att lönerna levereras korrekt, i tid och enligt kundens behov.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
* Kvalitetssäkring och leverans av löner för svenska kunder.
* Kundkontakt och rådgivning kring lönerelaterade frågor.
* Ansvar för en egen kundportfölj där du säkerställer hög servicenivå och goda relationer.
* Arbeta med automatisering och förbättring av löneprocesser.
* Tolkning och tillämpning av olika kollektivavtal.
Vi söker dig som har:
* Har minst 5 års erfarenhet av självständigt lönearbete, gärna i konsult- eller outsourcingmiljö.
* Kunskap i Hogia är ett krav för rollen.
* Har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
* Har erfarenhet av att tolka och arbeta med kollektivavtal (meriterande med detaljhandel och restaurang).
* Är strukturerad, noggrann och serviceinriktad, med en naturlig förmåga att bygga goda kundrelationer.
Bli en del av Amazing Azets
Hos Azets får du möjlighet att växa både personligt och professionellt i en kultur som präglas av engagemang, självledarskap och gemenskap. Vi erbjuder en spännande utvecklingsresa där du kan fördjupa dig inom system, kundrelationer eller ledarskap, samt kostnadsfri auktorisation som lönekonsult via SRF. Som medarbetare får du också ta del av friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter, samtidigt som du blir en del av en inkluderande arbetsmiljö med varierade arbetsuppgifter, nära kundkontakt och ett härligt team i Norrköping.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Vi kallar till intervjuer löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Frågor? Kontakta gärna:
Jeanette Björkdahl, Konsultchef, Jeanette.Bjorkdahl@azets.com
Helena Persson, Talent Acquisition & Employer branding, helena.persson@azets.com Ersättning
