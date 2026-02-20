Payroll Assistant
Häng med på resan med Jollyroom - e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa.
Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål.
Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget.
Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Payroll Assistant - Bli en av våra nyckelspelare inom lön och HR!
Om Oss
Vi är en organisation som inte bara har vänt blad från förlust till vinst utan nu står inför en spännande marknadsexplosion! Med en framtid fylld av nya initiativ och en ambitiös expansionsplan, söker vi dig som vill vara med på denna resa - en resa där din insats gör verklig skillnad! Vår framgång bygger på våra medarbetare, och vår HR-avdelning är navet som säkerställer att alla våra anställda får korrekt lön i rätt tid, samtidigt som vi aktivt stöttar chefer och medarbetare i alla personalfrågor.
Varje månad ansvarar vårt sammansvetsade HR/Lön-team för hela lönehanteringen för våra över 400 medarbetare. Du kommer att bli en viktig del av ett team där vi inte bara genererar starka resultat utan också trivs väldigt bra ihop. Vi ser fram emot att välkomna en driven och noggrann Payroll Assistant med relevant utbildning inom lön, som längtar efter nya utmaningar i ett företag i framkant.
Om Rollen
Som Payroll Assistant kommer du att spela en central roll i vår HR-avdelning, med fokus på att säkerställa korrekt och effektiv löneadministration samt bidra till en smidig personalhantering. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med din kollega inom lön och rapportera direkt till vår HR Chef.
Kortfattade ansvarsområden för en Payroll Assistant:
• Insamling och verifiering av löneunderlag
• Registrering av data
• Assistera vid löneberäkning
• Underhåll av register
• Support och kommunikation
• Rapportering
• Efterlevnad av företagets policyer och relevanta lagar och avtal
• Felsökning och avstämning
Vem Är Du?
Vi söker dig som är en driven, strukturerad och noggrann person med en stark servicekänsla. Du trivs i en dynamisk miljö där du får ta eget ansvar och bidra med både expertis och positiv energi.
• Du har relevant utbildning inom lön och/eller HR.
• God förståelse för relevanta lagar och kollektivavtal som påverkar löner och anställningsvillkor, inklusive arbetsrätt, är grundläggande.
• Du har en god kommunikativ förmåga och kan ge tydlig support till chefer och medarbetare.
• Du är proaktiv, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer.
• Du är van vid att hantera konfidentiell information med hög integritet.
• Du är en lagspelare som sprider positivitet och engagemang omkring dig.
Fördelar med att jobba på Jollyroom
• Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
• Kollektivavtal för alla anställda
• Fantastiska utvecklingsmöjligheter
• Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
• Fiskvårdsbidrag
• Personalrabatter
Upplägg och kontakt:
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
• Placering: Göteborg, Sörredsvägen 111 i Torslanda
• Urval: sker löpande
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi arbetar löpande med rekryteringen, var gärna snabb med din ansökan.
