Payment Operation Assistant på deltid till fintechbolaget Juni
2025-09-11
Är du student och vill arbeta på deltid där du får arbeta hands-on med betalningsflöden och transaktionsvalidering? Är du dessutom noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo? Då kan detta vara rollen för dig! Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Juni är ett snabbväxande fintechbolag som erbjuder en digital plattform för finansiell hantering. Nu söker de en noggrann och ansvarstagande student för en deltidsroll som Payment Operation Assistant. I rollen kommer du att stötta ett mindre team med att säkerställa att pengaflöden mellan konton sker korrekt och enligt uppsatta rutiner. Du blir en viktig del i att avlasta teamet med administrativa uppgifter och kommer att få en gedigen introduktion av teamets Payment Specialist. Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academicwork med start omgående som sträcker sig fram till årsskiftet.
Tjänsten är på deltid, tre dagar i veckan, med arbetstider som sträcker sig mellan 11.30 och 16.00 med möjlighet att arbeta heldagar 9-17. Du förväntas vara på plats på kontoret två dagar i veckan, medan resterande arbetstid kan utföras på distans.
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan - klicka här för att beställa hem ett utdrag redan nu.
Du erbjuds
Vi erbjuder en flexibel deltidstjänst som ger dig värdefull erfarenhet inom finansbranschen. Du blir en del av ett stöttande team där du får lära dig mer om komplexa betalningsprocesser och bidra direkt till Junis framgång.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Payment Operation Assistant kommer du främst arbeta med följande arbetsuppgifter:
• Säkerställa att pengar flyttas korrekt mellan konton enligt Junis rutiner
• Validera transaktioner så att belopp, valuta och mottagarkonto blir rätt
• Arbeta i färdiga Excel-mallar och andra interna system
• Stötta Payment Specialist med manuella flöden och PayOps-processer
VI SÖKER DIG SOM
• Pågående studier, gärna inom ekonomi eller liknande område
• Har god logisk förmåga och är van vid att arbeta noggrant
• Grundläggande kunskaper i Excel
• Kommunicerar obehindrat på engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet från bank, finans eller liknande kontorsmiljö
• Erfarenhet av administrativa uppgifter
• Arbetat i en liknande roll tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann
• Ambitiös
• Självgående
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal
