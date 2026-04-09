Passionerad Restaurangchef
Är du en driven ledare med passion för service, kvalitet och resultat?
Har du förmågan att skapa en restaurangupplevelse där både gäster och medarbetare trivs, utvecklas och vill komma tillbaka? Brinner du för värdskap, struktur och att driva en verksamhet framåt? Då kan det vara dig vi söker.
På Margretetorp Gästgifvaregård står det personliga värdskapet i centrum. Här möts tradition och nutid i en miljö där varje detalj räknas. Nu söker vi en restaurangchef som vill ta ett helhetsansvar för restaurangen - med fokus på både människor, upplevelse och affär.
Vem är du?
Du är en trygg och tydlig ledare som drivs av att utveckla både människor och verksamhet. Du förstår att en stark restaurang bygger på struktur, engagemang och en gemensam riktning.
Du har ett öga för detaljer - men också för helheten. Du arbetar aktivt med planering, bemanning, lönsamhet och kvalitet, och du har förmågan att skapa ett team som levererar tillsammans, varje dag.
Du är närvarande i driften, leder genom att vara ett föredöme och skapar en kultur där ansvar, samarbete och arbetsglädje står i fokus.
Du har erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i en ledande roll, och är van vid att arbeta mot mål, följa upp resultat och fatta beslut som driver verksamheten framåt.
Det viktigaste? Att du vill vara med och utveckla Margretetorp, bygga en stark kultur och skapa upplevelser som gästerna minns - och återvänder till.
Ansvarsområden
Övergripande ansvar för restaurangens dagliga drift
Personalansvar: rekrytering, schemaläggning, utveckling och uppföljning
Säkerställa hög kvalitet i service, bemötande och leverans
Ansvara för budget, nyckeltal och lönsamhet
Arbeta aktivt med merförsäljning och gästupplevelse
Utveckla arbetssätt, rutiner och teamets prestation
Samarbeta tätt med kök, reception och övriga avdelningar
Vi erbjuder dig
En vacker arbetsplats vid Hallandsåsens sluttning
En verksamhet med stolta traditioner och höga ambitioner
Ett engagerat team där vi stöttar och utvecklar varandra
En nyckelroll med stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Arbetstider som inkluderar dag, kväll och helg enligt schema Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Martin.millefors@margretetorp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Margretetorps Gästgifvaregård AB
(org.nr 556219-6401), http://www.margretetorp.se
KÄGLE VÄG 9
)
266 98 HJÄRNARP
Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag
