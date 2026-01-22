Partneransvarig apparatskåpsbyggare
Vill du kombinera strategi med praktiskt arbete och samtidigt bygga långsiktiga relationer som skapar verklig skillnad? I den här tjänsten får du chansen att utveckla vårt partnernätverk av apparatskåpsbyggare och bli en central del av vår fortsatta framgång - Läs mer och ansök redan idag!
I rollen som Partneransvarig för apparatskåpsbyggare är du en nyckelperson i att driva och utveckla Hagers nätverk av apparatskåpsbyggare och partners samt att leda utvecklingen av produktportföljen för våra byggare. Vi räknar med dig för att göra vårt erbjudande tydligt, attraktivt och relevant för både befintliga och nya partners.
I rollen kommer du att arbeta med:
Utveckla och anpassa vårt partnerprogram för den svenska marknaden
Ansvara för försäljningen och resultatet mot apparatskåpsbyggarna
Stärka partnernätverket genom onboarding, träning och certifiering
Organisera inspirerande utbildningar inom systemkomponenter, mjukvara och monteringstekniker
Lyssna in marknaden och ha koll på branschtrender för att utveckla programmet i rätt riktning och samtidigt stärka Hagers position och attraktionskraft
Bidra till kommersiella strategier i linje med Hagers globala vision och lokala mål
Tillsammans med vår grymma säljkår fokusera på att vinna projekt och nå uppsatta omsättningsmål
Öka graden av kraftprodukter på föreskrivande led och skapa mervärde för våra kund
Tillsammans med vår egna byggare Elektrofabriken kommer du även ansvara för att positionera Elektrofabriken som ett strategiskt viktigt kompetenscenter
Du kommer utgå från vårt kontor i Stockholm alternativt Mölndal och du jobbar nationellt mot byggare i Sverige.
Om dig
För att lyckas i rollen som Partneransvarig söker vi dig som är elkraftsingenjör (eller har likvärdig utbildning) och/eller har flera års erfarenhet inom elbranschen, gärna från apparatskåpsbyggare. Du förstår hur affärer inom projektsälj fungerar och har dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet från att bygga nätverk och arbeta konsultativt och nära partners för att skapa långsiktig affärsframgång.
Vi söker dig som:
Arbetar strategiskt och resultatinriktat med förmåga att snabbt skapa ett helhetsperspektiv
Är en lagspelare som bygger starka relationer och driver projekt tillsammans med andra - alltid med fokus på långsiktigt samarbete och förtroende
Har djup förståelse för apparatskåpsbyggarens affär genom hela värdekedjan
Talar och skriver flytande svenska samt har goda kunskaper i engelska (koncernspråk)
Har B-körkort.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av CRM-system och vana att arbeta med digitala säljverktyg.
Hager Elektro erbjuder dig:
Trygga villkor och fina förmåner, bland annat arbetstidsförkortning, friskvårdstimme och privat sjukvårdsförsäkring
En positiv företagskultur med regelbundna kickoffer och sociala aktiviteter
En kultur som präglas av samarbete, utveckling och framåtanda
Stöd och support från engagerade kollegor och ledare, både lokalt och globalt
En roll med stor påverkan på Hagers position på den svenska marknaden
Möjlighet att utvecklas inom ett globalt företag i en spännande framtidsbransch
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Hager Elektro med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Hager Elektro:
Hager Elektro är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Vi är en del av det tysk/franska familjeägda Hager Group med 13 000 medarbetare, 23 produktionsanläggningar och kunder i 96 länder. I Sverige har vi vårt huvudkontor i Mölndal och säljkontor i Danderyd (Stockholm) samt i Lomma (Skåne). Hos oss får du vara en del av ett engagerat team i Sverige och arbeta med kollegor som brinner för samarbete, utveckling och framgång.
