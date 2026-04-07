Partner
Professionals Nord Luleå AB / Ekonomichefsjobb / Luleå Visa alla ekonomichefsjobb i Luleå
2026-04-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
EDC erbjuder kvalificerad och för skandinaviska förhållanden anpassad ingenjörskapacitet. Leveransorganisationen är en kombination av svenska och indiska resurser som säkerställer hög tids- och kostnadseffektivitet. EDC kan leverera som del i ett team eller ta fullt ansvar för önskat utvalt område. Vår insats är relaterad till vår förmåga att snabbt förstå och leverera enligt uppsatta krav och förväntningar. Utöver tekniska kompetenser och färdigheter får samtliga våra ingenjörer utbildning i kommunikation och följer våra rutiner för pålitliga leveranser. Vi vill fortsätta vara okomplicerade att samarbeta med och strävar efter att vara ert förstahandsval av samarbetspartner. Oavsett uppdrag eller utmaning, kan du lita på att vi alltid kommer göra det där lilla extra för att förstå dina behov. Vi har stabila kompetensgrupper och kan med trygghet erbjuda tekniska förmåga och kapacitet för alla företag, stora som små.
Vill du äga din tid, dina kunder och din intjäning - men slippa bygga allt själv? EDC (Engineering Design Center) söker nu fler partners som vill driva eget konsultbolag inom bygg, industri, mekanik, el, VVS eller processindustri.
Hos EDC driver du eget bolag, samtidigt som du blir en del av ett etablerat nätverk med starkt varumärke, beprövad affärsmodell och stöd av senior kompetens. Det här är en möjlighet för dig som är redo att ta nästa steg utan att kompromissa med frihet eller kvalitet. Du bygger din framtid tillsammans med andra erfarna specialister - med stöd, struktur och långsiktighet i fokus. Tack vare EDC:s offshore-stöd kan du ta större projekt, öka intjäningen och skala din verksamhet med god lönsamhet.
Information om partnerskapet och möjligheten:
Professionals Nord söker för Engineering Design Centers räkning en partner till deras växande konsultnätverk inom bygg, processindustri, mekanik, VVS och/eller el. Den här processen hanteras av Professionals Nord och EDCs önskemål är att alla frågor kring partnerskapet går till alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds att driva ditt eget konsultbolag, med:
Tillgång till stora kunduppdrag
Leveransstöd från EDC India
Tillgång till EDC nätverk, varumärke och kundkontakter
Administrativ hjälp och affärsstruktur
Möjlighet att arbeta flexibelt - var och hur du vill
Tillgång till en bred kompetensportfölj inom flera teknikområden
Vad innebär partnerskapet?
Som Partner i EDC's konsultnätverk så kommer partnerskapet innebära följande:
Du äger din egen affär och kundrelation
Du väljer själv uppdrag och arbetssätt
Du kan ta större uppdrag och öka intjäningen med offshore-stöd, utan att anställa
Du får stöd inom ekonomi, administration och affärsupplägg
EDC gör det möjligt att vara entreprenör utan att stå ensam. Du behåller friheten, medan EDC tillhandahåller strukturen.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är en erfaren ingenjör eller teknisk projektledare och som är trygg i din kompetens och ditt professionella omdöme. Du har god vana av kundkontakt, eller ser det som ett naturligt och motiverande nästa steg. Du är affärsmässig, självgående och har förmågan att identifiera, utveckla och driva affärsmöjligheter på egen hand. Detta är inte en anställning - det är ett partnerskap för dig som som vill ha större frihet i ditt arbete och samtidigt slippa bygga organisation, varumärke och struktur på egen hand.
Vi tror att du:
Arbetar som ingenjör, konsult eller teknisk specialist
Har erfarenhet inom exempelvis bygg, infrastruktur, mekanik, el, VVS eller processindustri
Besitter god förmåga att skapa affärer och/eller har ett etablerat nätverk
Har en vilja att kombinera teknik med affär
Är redo att fullt ut ta steget till eget företagande och bygga din verksamhet långsiktigt
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
START: Enligt överenskommelsePLACERINGSORT: Flexibelt
KONTAKT: alma.jonsson@pn.se
Välkommen att skicka in din intresseansökan nedan, och inled en dialog! Kontakta alma.jonsson@pn.se
vid frågor och funderingar gällande partnerskapet.
#EDC #engeneering-design-center #professionals-nord #partner #konsult #bygg #vvs #mekanik #process-industri #el Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650), https://www.engineeringdc.com/?lang=sv
972 33 LULEÅ Arbetsplats
Engineering Design Center (EDC) Kontakt
Rekryterare
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181 Jobbnummer
9840819