Parkarbetare (vikariat)

Vill du vara med och hjälpa oss att göra Köpings kommun till en ännu vackrare stad? Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) söker nu en engagerad Parkarbetare till ett omväxlande arbete i våra fina utemiljöer
VME är ett kommunägt bolag som ansvarar för gator, parker, broar, trafikplanering, gatubelysning, kommunens skogar, vatten och avlopp samt fjärrvärme.
Tjänsten är placerad på driftavdelningen, parkenheten som sköter drift, underhåll av kommunens allmänna platsmark exempelvis parker, grönområden, lekplatser, sportytor och naturbad.
På Parkenheten arbetar vi varje dag för att skapa trygga, vackra och hållbara utemiljöer för alla som bor i eller besöker Köpings kommun. Vi är stola över vårt arbete och tillsammans är vi ett härligt gäng där alla är med och bidrar till att vi får en vackrare stad.
Förmåner
* Friskvårdsbidrag
* Tillgång till gym
Som parkarbetare hos oss får du ett varierande arbete där du tillsammans med teamet av parkarbetare kommer att arbeta ute i driften med bland annat:
* Gräsklippning, ogräsrensning, beskärning, plantering och häckklippning
* Lövhantering och allmän städning av utemiljöer
* Tillsyn och underhåll av lekplatser, utegym, sportytor och markutrustning
* Enklare skogsskötsel
* Snöröjning och halkbekämpning under vintertid
Användning av mindre entreprenadmaskiner som tillhör verksamheten kan förekomma. Vi arbetar utomhus året runt i alla väder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant trädgårdsutbildning och/eller flerårig erfarenhet av parkarbete eller motsvarande.
* Inte tvekar för att ta i där det behövs och är inställd på att arbetet stundtals är fysik krävande.
* B-körkort för manuell växellåda krävs, eftersom bilkörning är en del av arbetsuppgifterna.
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Meriterande
* Erfarenhet av trädbeskärning och växtinventering
* God växtkännedom/växtkunskap
Vi är måna om att alla i vår arbetsgrupp fungerar bra ihop och kompletterar varandra. I den här rekryteringen kommer vi att ta stor hänsyn till personliga egenskaper och att man passar in i vårt team.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsledare
