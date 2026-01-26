Paketbilsförare, extra/deltid.
Maluko
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Hej.
Vi söker för tillfälligt ett par extra/deltidschaufförer, därför skall du har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Det är ett krav att du skall ha tidigare erfarenhet av paketdistribution.
För oss är det viktigt att du är pålitlig, ansvarsfull och bidrar med en positiv inställning på arbetsplatsen. Behärskar det svenska språket i tal och skrift, håller ett vårdat yttre och har klipp i steget.
Det bör ha god förståelse för vad det innebär att utföra ett gott arbete.
Arbetet går främst ut på att leverera och inhämta paket till/från företag och privatpersoner i Stockholmsområdet. Planera & lasta, avräkna, reklamera skadat gods, genomföra fordonskontroller, rapportera. mm.
Det krävs att du kan planera och strukturera upp din arbetsdag. Det råder högt tempo och det förekommer tunga lyft.
Vi erbjuder.
Anställning i ett stabilt företag med över 20 år i branschen. Konkurrenskraftig lön med möjlighet till utveckling och utbildning. Ett inkluderande arbetsklimat med mångfald och högt i tak, där olika perspektiv värdesätts.
Om Maluko Personal & Logistik AB
Vi är ett litet men väl etablerat företag som värderar långsiktiga relationer, både med våra kunder och medarbetare. Vi tror på en hållbar arbetsmarknad och sätter alltid kvalitet i fokus.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Lycka till! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: jobb@maluko.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B xtra".
