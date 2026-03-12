Översiktsplanerare
2026-03-12
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den långsiktiga fysiska planeringen av Mölndal och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling. Genom ett helhetsperspektiv på stadsutveckling driver vi utvecklingen mot en attraktiv och hållbar stad med hög livskvalitet för de som lever, bor och verkar här.
Vi söker dig som vill vara med och forma Mölndals Stads framtid genom översiktlig planering. Vill du arbeta med planeringsfrågor i olika dimensioner samt samordna bostadsförsörjningsfrågorna för staden på vår strategiska enhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen?
Arbetet innebär att leda, driva och ansvara för projekt och processer inom kommunens strategiska samhällsplanering och att medverka till att ta fram planeringsunderlag som stödjer en hållbar samhällsutveckling. Föredragningar för politiken såväl som på interna och externa möten är en viktig del i arbetet. I tjänstens uppdrag ingår också att sammanställa och analysera statistik, bidra i lokaliseringsutredningar samt att svara på remisser och motioner.
Vi söker en översiktsplanerare som utöver övriga arbetsuppgifter även ansvarar för att samordna stadens bostadsförsörjning. Uppdraget omfattar samordning och rapportering, utveckling och förankring av process och handlingsplan, regional samverkan, remisshantering, drivande av utvecklingsprojekt samt dialog med berörda aktörer inom och utanför staden.
Vi är en enhet med ansvar för stadens strategiska mark- och vattenplanering. Vi arbetar med allt från översiktlig planering, bostadsförsörjning, markstrategiskt arbete, naturvårdsarbete och vattenförvaltningsarbete vilket innebär framtagande av strategier och policys för kommunens mark- och vattenanvändning. Enheten ska också bidra i projekt som samordnas av andra förvaltningar och enheter i Mölndals stad vilket innebär nära samarbete med tjänstepersoner i andra delar av stadens organisation.
Just nu arbetar vi med ändring av översiktsplanen för två geografiska områden där flera utvecklingsfrågor möts och olika markanspråk behöver vägas samman. Det är komplexa projekt som kräver samarbete, dialog och strategiska avvägningar. Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och forma kommunens översiktsplanering och dess framtid, och vill arbeta med strategiska planeringsfrågor i olika dimensioner och där storstad möter landsbygd.
Du har högskoleutbildning inom för rollen relevant inriktning och dokumenterad erfarenhet från arbete med liknande uppgifter, tidigare arbete med bostadsförsörjningsfrågor är meriterande. I dig söker vi en projektledare som drivs av utveckling, innovation och som vågar utmana invanda tankemönster och tänka i nya banor, i nära samarbete med politiken och kollegor inom staden. Du är driven och kan arbeta självständigt, du har god struktur och kan planera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Då rollen kräver att du arbetar med andra så är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är pedagogisk i ditt tillvägagångssätt. Du har en kommunikativ förmåga och kan anpassa din kommunikation till olika mottagare. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har kunskaper i plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken (MB) samt att du har erfarenhet av GIS-system och kan arbeta med Adobes programvaror.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet inom kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation
• Erfarenhet från kommunalt arbete med bostadsförsörjningsfrågor
• Erfarenhet av process- och projektledning
• Erfarenhet av kommunikationsarbete eller dialogarbete
• Erfarenhet av att genomföra GIS-analyser
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter förmågor som strategiskt tänkande och att kunna se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Ditt engagemang för samhällsbyggnadsfrågor och din förmåga att ta tillvara möjligheterna i en förändring kommer vara en styrka i tjänsten.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Mölndals stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Strategisk chef
Frida Stenberg frida.stenberg@molndal.se 031-3151460
