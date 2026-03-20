Orderplockare kvällstid
Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-03-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
Vill du vara med på en spännande resa? Nu söker vi drivna lagermedarbetare som vill bidra när vi flyttar in i våra helt nya och fräscha lokaler!
Lagerpersonal / Orderplockare - Kvällstid
Vi söker nu lagerpersonal/orderplockare för uppdrag hos kundföretag inom lagerhållning av produkter inom bygg och el. Obs denna tjänst kommer initialt vara belägen i Lilla Edet innan företaget flyttar till nya lokaler i Mölnlycke
I rollen arbetar du med orderplock och varuhantering där artiklarna varierar i både storlek och vikt, och tyngre lyft förekommer. Arbetet är fysiskt och passar dig som är noggrann, effektiv och trivs med ett högt arbetstempo. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 13.00-21.00. Lagret är i nuläget beläget utanför Lilla Edet, men verksamheten kommer inom 6-9 månader att flytta till Mölnlycke. Det är därför ett krav att du kan pendla till lagret utanför Lilla Edet under den första tiden, innan flytten är genomförd.
OBS arbetstiderna kommer initialt variera då ev. upplärning sker på dagtid

Publiceringsdatum: 2026-03-20

Dina arbetsuppgifter
Orderplock av bygg- och elprodukter
Packning och hantering av varor
In- och utleveranser
Övriga förekommande lageruppgifter
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har god arbetsmoral. Du trivs med fysiskt arbete där tyngre lyft förekommer och kan arbeta både självständigt och i team. Du behärskar svenska i tal och skrift och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och inte enbart din tidigare erfarenhet. Du trivs med fysiskt arbete där tyngre lyft förekommer och kan arbeta både självständigt och i team. Du behärskar svenska i tal och skrift och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Gärna tidigare erfarenhet av orderplock
Truckkort
Erfarenhet av bygg- eller el-relaterade produkter
Uppdraget erbjuder fasta arbetstider på kvällstid och möjlighet att vara med under en lagerflytt. För rätt person finns det även möjlighet att på sikt gå över till en anställning hos kundföretaget efter avslutat uppdrag.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Denna del är obligatorisk!
Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Anställning och villkor
Du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup Väst och arbetar ute hos kund. Tjänsten är ett extrajobb kvällstid, vilket passar dig som vill arbeta vid behov utöver din ordinarie sysselsättning. Som konsult hos oss omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag - vi vill att du ska känna dig trygg i din anställning. Du har dessutom en dedikerad konsultchef som finns där för att stötta dig i din utveckling och trivsel.
Om OnePartnerGroup
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i norr.
Dina ansökningshandlingar bestående av CV och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Henrik Areskoug henrik.areskoug@onepartnergroup.se Jobbnummer
9810628