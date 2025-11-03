Orderplockare - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Örebro
2025-11-03


Visa alla lagerjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Örebro, Hallsberg, Nacka, Katrineholm, Eskilstuna eller i hela Sverige

Är du noggrann, effektiv och trivs med ett aktivt arbete i en fartfylld miljö? Vår kund i Örebro söker nu en orderplockare på heltid till sitt lagerteam. Här får du möjlighet att arbeta i en stabil verksamhet med god stämning och tydliga rutiner.

Om rollen

Som orderplockare ansvarar du för att plocka, packa och sortera varor enligt kundens beställningar. Du arbetar i ett strukturerat flöde där ordning, noggrannhet och effektivitet är viktigt. Arbetet sker oftast i team, där ni tillsammans säkerställer att leveranserna går ut i tid.

Du kommer att arbeta i moderna lagerlokaler med bra arbetsmiljö och stöttande kollegor.

Publiceringsdatum
2025-11-03

Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa varor enligt beställning

Märka och förbereda varor för leverans

Kontrollera kvalitet och rapportera eventuella avvikelser

Bidra till ordning och säkerhet på lagret

Arbeta med scanners, datorer och ibland truck (om du har truckkort)

Vi söker dig som

Är noggrann, pålitlig och gillar fysiskt arbete

Har god samarbetsförmåga och trivs i ett team

Är punktlig och ansvarstagande

Har grundläggande datorvana

Behärskar svenska i tal och skrift

Truckkort är meriterande men inget krav

Vi erbjuder

Heltidsanställning med trygga villkor och kollektivavtal

En stabil och växande arbetsplats med bra sammanhållning

Möjlighet till utveckling inom lager och logistik

Stöttande ledarskap och engagerade kollegor

Om anställningen

Ort: Örebro

Omfattning: Heltid

Arbetstider: Dagtid eller skift beroende på kund

Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare med provanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9584677

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: