Orderplockare - Heltid
2025-11-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Är du noggrann, effektiv och trivs med ett aktivt arbete i en fartfylld miljö? Vår kund i Örebro söker nu en orderplockare på heltid till sitt lagerteam. Här får du möjlighet att arbeta i en stabil verksamhet med god stämning och tydliga rutiner.
Om rollen
Som orderplockare ansvarar du för att plocka, packa och sortera varor enligt kundens beställningar. Du arbetar i ett strukturerat flöde där ordning, noggrannhet och effektivitet är viktigt. Arbetet sker oftast i team, där ni tillsammans säkerställer att leveranserna går ut i tid.
Du kommer att arbeta i moderna lagerlokaler med bra arbetsmiljö och stöttande kollegor.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa varor enligt beställning
Märka och förbereda varor för leverans
Kontrollera kvalitet och rapportera eventuella avvikelser
Bidra till ordning och säkerhet på lagret
Arbeta med scanners, datorer och ibland truck (om du har truckkort)
Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och gillar fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett team
Är punktlig och ansvarstagande
Har grundläggande datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift
Truckkort är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Heltidsanställning med trygga villkor och kollektivavtal
En stabil och växande arbetsplats med bra sammanhållning
Möjlighet till utveckling inom lager och logistik
Stöttande ledarskap och engagerade kollegor
Om anställningen
Ort: Örebro
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid eller skift beroende på kund
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
