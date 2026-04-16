Orderhanterare
Mondial Filter AB / Inköpar- och marknadsjobb / Borås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Borås
2026-04-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mondial Filter AB i Borås
Plats: Borås
Arbetsomfattning: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Mondial Filter AB är ett familjeägt företag med lång erfarenhet av filtreringslösningar för industri och processer. Hos oss är vägarna korta och samarbetet varmt. Nu söker vi en noggrann och ansvarstagande Orderhanterare som vill bli en viktig del av vårt sammansvetsade team.
Om rollen
I den här rollen är du navet mellan vår säljorganisation, produktion och lager. Du ser till att orderflödet fungerar smidigt från start till mål och att våra kunder får sina leveranser i tid. Hos oss får du en varierad vardag där du både planerar, koordinerar och stöttar där det behövs.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
• Planera produktionen utifrån kapacitet och materialtillgång
• Hålla tät dialog med produktion och lager för att säkerställa korrekta leveranser
• Samarbeta med inköp kring material och leveranstider samt skriva frakthandlingar vid behov
• Bidra till att förbättra rutiner och arbetssätt
• Lösa eventuella avvikelser och hitta praktiska vägar framåt
Vem vi tror att du är
För att trivas hos oss uppskattar du ett arbete där du får ta stort eget ansvar och vara nära verksamheten. Du tycker om struktur, har lätt för att samarbeta och har ett öga för att hitta lösningar när något oförutsett dyker upp.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av order- eller produktionsplanering
• Förståelse för hur produktion och logistik hänger ihop
• God datorvana och gärna erfarenhet av affärssystem
• Förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
Vi erbjuder
• En familjär arbetsplats där vi hjälper varandra
• En roll med stort förtroende och möjlighet att påverka arbetets utformning
• Stabil anställning i ett företag som vill växa långsiktigt
• Kollegor med engagemang, humor och yrkesstolthet
Skicka din ansökan och ditt CV till anders@mondialfilter.se
senast 2026-05-29. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen att söka - vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
E-post: anders@mondialfilter.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mondial Filter AB
(org.nr 556522-5090)
Tvinnargatan 29 (visa karta
)
507 30 BRÄMHULT Kontakt
Anders Engström anders@mondialfilter.se 033-225292 Jobbnummer
9858283