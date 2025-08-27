Optikerassistent 80%
Juhlins Optik AB / Optikerjobb / Bromölla Visa alla optikerjobb i Bromölla
2025-08-27
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Juhlins Optik AB i Bromölla
Vi söker dig:
Vi letar efter en serviceinriktad, stresstålig och flexibel person med ett självgående driv och ett glatt humör. Du trivs i mötet med människor och brinner för att ge det där lilla extra som överträffar kundens förväntningar.
Du är en person som har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du tar snabbt till dig nya kunskaper och har dessutom ett öga för mode och trender.
Det är meriterande om du har erfarenhet från serviceyrken eller tidigare arbete inom optikbranschen, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Att hjälpa och vägleda våra kunder i valet av bågar ur vårt handplockade sortiment av högkvalitativa märken, såsom Armani, Ray-Ban, Gucci, Ørgreen, Silhouette, Peak Performance, Caroline Abram m.fl.
Att lämna ut och justera färdiga glasögon så att de sitter perfekt och ger bästa möjliga komfort.
Att vara delaktig vid inköp av bågar och bidra med ditt öga för trender och mode.
Du kommer att utföra reparationer av glasögon samt slipa in och montera glas i bågar. Har du inte tidigare erfarenhet? Ingen fara, vi erbjuder intern utbildning och ser till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i rollen
I rollen ingår även att journalföra och ta hand om andra administrativa arbetsuppgifter som hör till det dagliga arbetet.
Hos oss finns alltid en legitimerad optiker på plats i butiken, vilket gör att vi kan erbjuda trygg och professionell service till våra kunder.
Om Juhlins Optik
Juhlins Optik är en fristående optiker med lång erfarenhet i branschen. Vi erbjuder synundersökningar, kontaktlinser och ett brett sortiment av glasögonbågar från välkända varumärken. I vår egen verkstad utför vi reparationer och montering av glas, vilket gör att vi kan ge snabb och personlig service.
Tjänsten är på ca 70-80% med tillträde snarast.
Våra öppettider är Måndag-fredag 9,30-18,00
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan bli tillsatt innan ansökningstiden gått ut.
Skicka in din ansökan till Catti.juhlinsoptik@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: catti.juhlinsoptik@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Juhlins Optik AB
(org.nr 556541-4413), http://www.juhlinsoptik.se
Storgatan 36 (visa karta
)
295 31 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Catti Bertilsson Catti.juhlinsoptik@gmail.com 0456-27195 Jobbnummer
9477861