Opex Specialist
NR drift AB / Organisationsutvecklarjobb / Solna
2025-10-16
Detta är en möjlighet för dig som tycker om att driva stora uppstarter, effektivisera befintliga verksamheter och utveckla innovativa koncept.
Nordrest, en ledande aktör inom restaurangbranschen, söker nu en engagerad och driven Opex Specialist till vårt team då vår nuvarande kollega ska ut och resa. Tjänsten ingår i vår operativa expertgrupp (Opex) som fokuserar på att driva förändringar från idé till verklighet.
Vill du vara med och skapa, utveckla och effektivisera restauranger i ett företag som levererar schyssta måltidsupplevelser och gör verklig skillnad för sina gäster?
Vad innebär rollen?
Som Opex Specialist hos oss kommer du att vara en nyckelperson i arbetet med att driva och stötta uppstarter av nya restauranger, effektivisera befintliga verksamheter och vara delaktig i spännande konceptutveckling. Du kommer att:
Leda och koordinera större uppstarter och nyetableringar från idé till genomförande
Arbeta med att utveckla och implementera effektivitets- och kvalitetsförbättringar inom våra verksamheter
Ansvara för att optimera processer och skapa lönsamma och hållbara lösningar
Samarbeta nära med våra operativa och kommersiella team för att säkerställa att våra projekt och koncept lever upp till våra högt ställda mål
Aktivt bidra till att vidareutveckla vårt affärs- och verksamhetskoncept
Tjänsten utgår från Stockholm, men resor i tjänsten är en naturlig del av rollen.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse av restaurangverksamhet och har erfarenhet från liknande roller. Du har ett starkt affärsdriv och trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik. Vidare har du:
Erfarenhet av att leda projekt och utvecklingsarbete, gärna från restaurang- eller detaljhandelsbranschen
Stark analytisk förmåga och förmåga att se helheten
En passion för att skapa effektiva och hållbara lösningar som skapar värde för både kunder och verksamheten
God kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta med olika team
Erfarenhet, kunskap och intresse av hållbarhetsarbete
Ett lösningsorienterat och entreprenöriellt mindset
Du har god förmåga att även kommunicera på engelska
B-körkort
På Nordrest arbetar vi utifrån våra tre värderingar:
Sprida glädje: Vi tror på att glädje är smittande - både för våra medarbetare och våra gäster.
Överraska positivt: Vi vill alltid gå det lilla extra för att överraska och inspirera våra gäster. Vi söker medarbetare som är passionerade och kreativa och som vågar tänka utanför boxen.
Tillgänglighet: Vi är alltid lyhörda och tillgängliga för både våra medarbetare och våra gäster. Vi skapar starka relationer genom öppen kommunikation och engagemang.
Vad erbjuder vi?
En spännande roll med stor möjlighet att påverka och utveckla framtidens restaurangupplevelser
En dynamisk arbetsmiljö där du får vara delaktig i många olika projekt och utmaningar
En plats i ett team med drivna och passionerade kollegor
Möjlighet till personlig och professionell utveckling inom en växande organisation
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan idag, urval sker löpande! Vi ser fram emot att höra från dig och ta del av din erfarenhet och vision för rollen.
Är du osäker på om du passar för rollen? Låt oss avgöra det och sök ändå.
