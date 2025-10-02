Operativ Inköpare
Friday Väst AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av inköp (gärna från tillverkande industri) eller har du eftergymnasial utbildning inom ett tekniskt område. Kanske studerar du Industriell ekonomi eller maskinteknik? Sök då tjänsten som Operativ Inköpare redan idag!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker en operativ inköpare till vår kund som idag består av ett team operativa inköpare samt strategiska inköpare. I rollen kommer du vara ansvarig för allt från materialförsörjningen till produktion, vilket innebär mycket kommunikation internt och med externa leverantörer. Du kommer exempelvis att hantera:
Orderläggning
Bevaka leveranser
Nära dialog med leverantörer
Skicka ut förfrågningar
Orderhantering och orderuppdatering i affärssystemet
Reklamationer
Rapportera KPI:er så som leveransprecision och leveranskvalitet till leverantörer.
Leverantörsutveckling samt varugruppsarbete
Fakturahantering
Vidare tror vi att du trivs med administrativa arbetsuppgifter samt vill arbeta på en arbetsplats där din prestation uppmärksammas. I arbetet kommer du ha regelbunden kontakt med leverantörer.
Vi ser gärna att du har förmågan att växla mellan olika uppdrag och kan hantera inköp av standardkomponenter såväl som till tillverkning av mer komplexa produkter.
VI SÖKER DIG SOM:
Har tidigare erfarenhet av arbete som innefattat inköp (gärna inom tillverkande industri)- alternativt har eftergymnasial utbildning inom ett tekniskt område som exempelvis industriell ekonomi eller maskinteknik.
Obehindrat talar och skriver på engelska och svenska då båda språken förekommer i det dagliga arbetet
Det är viktigt att du har ett grundläggande tekniskt kunnande samt erfarenhet att jobba i affärssystem eller liknande system
Stor vikt kommer att läggas vid personligheten och vi tror att du som söker har ett stort driv och trivs bra i en administrativ roll. Som person är du självständig, strukturerad och förstår hur projekt drivs. Vidare är du en initiativrik person som får saker och ting att hända. Eftersom du kommer att ingå i ett team trivs du med att arbeta i grupp och ha flera olika kontaktytor.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag där du kommer vara anställd som konsult hos Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9538093