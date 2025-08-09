Operativ Chef - COO - Vesani Sweden AB
Vi söker en Operativ Chef (COO) till vårt snabbväxande bolag som prioriterar tillväxt, lönsamhet, kontroll och digitalisering.
Vesani är ett snabbväxande bolag som på mindre än 3 år roterar strax över 70 MSEK. Vi ser en fortsatt kartig tillväxt de kommande åren och bolagets ledning har stora ambitioner med fortsatt expansion.
Just nu bygger Vesani nytt kontor och utställning i Ängelholm på cirka 1900kvm, där vi flyttar in i slutet av 2025.
Vad innebär rollen?
Som Operativ Chef har du ett helikopterperspektiv på bolagets logistik, operativa frågor och säkerställer att bolaget arbetar efter uppsatta mål. Du ansvarar för att sätta upp tydliga mål med uppföljning, rapportering, kostnadseffektivisering, kassaflöde, lagerrotationer och bindande kapital etc. De finansiella delarna arbetar du direkt med vår CFO (ekonomiansvarige).
En operativ chef, även känd som Chief Operating Officer (COO), är en ledande befattningshavare i ett företag som ansvarar för den dagliga operativa verksamheten. Rollens fokus ligger på att säkerställa att företagets strategier implementeras effektivt och att verksamheten flyter smidigt.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Övervaka den dagliga verksamheten:
Se till att alla operativa processer fungerar som de ska och att de är effektiva.
Optimera processer:
Arbeta med att förbättra och effektivisera företagets operativa processer för att öka produktiviteten och lönsamheten.
Resursförvaltning:
Ansvara för att resurser som personal, utrustning och material används på ett effektivt sätt.
Strategiimplementering:
Se till att företagets strategiska mål översätts till operativa planer och att dessa implementeras på ett framgångsrikt sätt.
Förändringsledning:
Delta i förändringsprojekt och se till att dessa genomförs på ett smidigt sätt.
Samarbete med andra avdelningar:
Arbeta nära andra avdelningar, som marknadsföring och ekonomi, för att säkerställa en helhetssyn på verksamheten.
Vi ser gärna också att du är:
• Analytisk. Du har ett stort intresse för analys och gillar att ha god kontroll och är noggrann.
• Resultatdriven. Du älskar försäljning och gillar att jobba efter uppsatta mål inom både omsättning och lönsamhet.
• Exekutiv. Du är en person som både analyserar, startar och avslutar projekt på ett effektivt sätt.
Kravställande
• Flytande svenska i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• B-körkort
Om Vesani Sweden AB
Vesani Sweden AB är ett bolag som varit aktivt sedan slutat av september 2022 och har mycket kraftig tillväxt. Grundarna är tidigare grundare och ägare av Nordiska Fönster som varit ett snabbväxande bolag med mycket god lönsamhet. Nu har man gett sig in i en bransch inom heminredning med produkter av mycket hög kvalitet och unik design. Nyrenoverat kontor, fotostudio och utställning centralt i Ängelholm med representativa lokaler. Dessutom har företaget köpt en mark centralt i Ängelholm där man just nu upprättar en ny fastighet för att bedriva utställning, butik och kontor.
Bolaget är finansiellt starkt och vi skapar en trygghet för alla som jobbar i företaget. Självklart erbjuder vi goda förmåner så som friskvård, gratis frukost utvalda dagar i veckan, bärbar dator, mobiltelefon, personalrabatt etc. Här jobbar du med ett litet men sammansvetsat team där alla är med och bygger bolagets framgång. För oss är det viktigt att trivas på jobbet och göra det man både är bra på och med arbetsuppgifter som man uppskattar. Vi tycker också det individuella resultatet ska speglas i lön och förmåner. Vi drivs av vår passion för produkterna, företagande och tillväxt med god lönsamhet. Vi hoppas att du är likasinnad och följer med på vår resa. Så ansöker du
