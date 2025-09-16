Omvårdnadspersonal LSS gruppbostad
2025-09-16
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
, Sollefteå
, Härnösand
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors liv? På VUO bedriver vi omvårdnad med omtanke. Att skapa en trygg, säker och meningsfull boendemiljö är några grundstenar i vårt arbete. Vi söker nu en till medarbetare till vår gruppbostad i Torpshammar.
Flottargården gruppboende
Gruppbostad för sex st personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd som omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS.
Som omvårdnadspersonal på gruppboendet arbetar du nära individen och fungerar som ett stöd i vardagen. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Motivera och stödja individen i dagliga aktiviteter
Hjälpa till att upprätthålla rutiner och skapa struktur i vardagen
Fysiska och sociala aktiviteter för att stärka välmående
Vara ett tryggt och stabilt stöd i det dagliga livet
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Hälso- och sjukvårdsinsatser genom delegering
Samverkan med föreståndare, samordnare och externa myndigheter för att skapa den bästa möjliga omsorgen.
Vem är du?
Vi söker dig som är empatisk, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Vi vill att du är utbildad lägst undersköterska
Det är meriterande om du har erfarenhet av vård- och omsorg/socialt arbete
Du behärskar svenska i tal och skrift och är bekväm med dokumentation och digitala verktyg
Vi värdesätter egenskaper som stabilitet, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt.
Teamet består idag av ca 10 st medarbetare. Dina arbetstider varierar och består av både dag och kvällspass. Helgarbete förekommer.
Hos oss får du ett givande och utvecklande arbete där du verkligen kan göra skillnad. Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Ansök nu
Bifoga cv och personligt brev i din ansökan som du skickar till rekrytering@vuo.nu
.
Märk din ansökan med "LSS-bostad".
Intervjuer sker löpande. Tillträde och lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: rekrytering@vuo.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LSS-bostad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västernorrland Utveckling & Omvårdnad AB
(org.nr 556676-4576), http://www.vuo.nu
Flottarvägen 5 (visa karta
)
841 75 TORPSHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flottargården Kontakt
Föreståndare
Niclaes Zetterqvist niclaes.zetterqvist@vuo.nu 0607015121 Jobbnummer
9511527