Områdeschef Umeå (Vikariat)
Samhall AB / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2025-12-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samhall AB i Umeå
, Vännäs
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som områdeschef
Distrikt Norr/Västerbotten söker nu en vikarierande områdeschef som drivs av att arbeta som ledare i ett kund- och medarbetarfokuserat företag. Tjänsten är första linjens chef med placering i Umeå. Som områdeschef på Samhall ansvarar du för medarbetare, kundrelationer samt drift och daglig styrning vilket innebär ett omväxlande, spännande och operativt arbete. Du har ett tydligt ansvar för att utveckla dina medarbetare och att matcha rätt medarbetare till rätt uppdrag. Du arbetar också med att coacha dina medarbetare mot nya jobb utanför Samhall vilket är ett av dina viktigaste mål. I coachningen ingår att motivera, ta företagskontakter för rekryteringssamarbeten och skapa förutsättningar för utveckling genom arbete och utbildning. I kundansvaret förväntas du utveckla samarbetet med både befintliga och nya kunder. Beroende på uppdragens karaktär och storlek ansvarar du som områdeschef antingen för ett eller flera uppdrag. Du arbetar i team med andra för att bidra till distriktets måluppfyllelse och lönsamhet. Som ansvarig för driften ser du till att rätt person är på rätt plats och arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö och nöjd kund. Vi söker dig som har:
• Ledarskapserfarenhet med personalansvar * Erfarenhet av sälj- och kundrelationer med goda resultat * Erfarenhet av att arbeta operativt med personal och kunder * Branscherfarenhet inom lokalvård är meriterande * Lägst gymnasial utbildning
• B-körkort Som person är du uppmärksam, pålitlig och engagerad. Du brinner för ledarskap och tron på människors förmåga till utveckling. Du har ett affärsmässigt tänk och vet att nöjda kunder skapas genom bra leveranser och goda relationer. Du har förmågan att utveckla och coacha dina medarbetare och matcha rätt person till rätt uppdrag. Som ledare är du driven och van att arbeta självständigt utifrån ett mål och resultatinriktat synsätt samtidigt som du är en teamarbetare som samspelar med andra med fokus på distriktet. Du trivs med att skapa kontakter och utveckla goda relationer såväl internt som externt.
Ansökan och övrig information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan! På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll. Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att höra av dig till oss enligt nedan.
Anställningsform: Vikariat om 1 år, med möjlighet till förlängning Anställningsdatum: Enligt överenskommelse, under våren Tjänstgöringsgrad: Heltid
Sista datum för ansökan: 31 januari 2026
Kontaktpersoner: rekryterare Stina Torell, stina.torell@samhall.se
eller rekryterande chef, Per Lundgren, verksamhetschef, per.a.lundgren@samhall.se
Fackliga kontaktuppgifter:
Robert Ekman, Ledarna, 072-2064585
Cathis Sjöbom, Unionen, 0730-429420
Johnny Schödin, SACO, 070-3300445
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall AB
(org.nr 556448-1397) Arbetsplats
Samhall AB Kontakt
Katarina Åhlin katarina.ahlin@samhall.se Jobbnummer
9645798