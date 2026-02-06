Office Coordinator till Business Support Dynamics
2026-02-06
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du ha en roll där du verkligen gör skillnad varje dag? Är du organiserad, serviceinriktad och gillar variation? Då kan du vara vår nästa Office Coordinator!
Hos oss får du en roll där du är spindeln i nätet och ser till att vardagen fungerar smidigt. Du jobbar nära både chefer och medarbetare och är med och skapar en trivsam och effektiv arbetsmiljö.
Som Office Coordinator har du ett brett ansvar och stor frihet. Du kombinerar struktur med flexibilitet och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du kommer supportera chefer och medarbetare på våra siter i Linköping och förväntas fördela din tid mellan dessa kontor.
Du kommer samarbeta med vår administratör i Karlskoga och andra administratörer inom affärsområdet.
Vad du kommer att:
*
Vara vår go-to-person för administration, struktur och support
*
Säkerställa att kontoren och det dagliga arbetet flyter på
*
Koordinera möten, kalendrar, resor och aktiviteter
*
Hantera beställningar och praktiska frågor
*
Stötta chefer med administration och planering
*
Bidra till förbättrade och effektiva arbetssätt
Business Support inom Affärsområdet Dynamics är en stabsfunktion som supporterar affärsområdet inom Säkerhet, Kvalitet, Miljö, IT, Riskhantering, Facility, Trade Compliance och Information Management. Vi finns på flera orter i Sverige men du kommer främst stötta verksamheten som är placerad i Linköping. Du kommer rapportera till Deputy Head of Business Support.
Vi tror att du är en strukturerad och prestigelös person som trivs i en roll med högt tempo och stor variation. Du tycker om att lösa problem och har lätt för att anpassa dig när behoven förändras. Du har erfarenhet av administrativt arbete och är bekväm med att arbeta i olika digitala verktyg. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och är van vid att hantera externa kontakter på ett professionellt sätt.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
