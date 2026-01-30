Offerthandläggare Projekt
VI ÄR ELITFÖNSTER
Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare, med över 100 år av småländsk hantverkstradition och verksamhet över hela landet. Bolaget, som har cirka 800 anställda, ingår i Inwido-koncernen och hade 2024 en omsättning på 1,5 miljarder kronor. Elitfönster står för enkelhet, hållbarhet och kvalitet - på småländska.
DU ÄR VIKTIG
Som Offerthandläggare inom Projekt på Elitfönster blir du en uppskattad kollega och en viktig del av vår avdelning Kundservice Industri i Växjö. Du får arbeta med attraktiva varumärken som Elitfönster, Diplomat, Outline och Hajom samtidigt som ditt engagemang för service och försäljning bidrar till bolagets fortsatta tillväxt. Ditt genuina intresse för våra kunder skapar därtill trygga och långsiktiga relationer präglade av förtroende.
VI ERBJUDER
På Kundservice hanterar vi hela försäljningsflödet från offert och uppföljning till support och orderläggning. Vi erbjuder dig ett mångfacetterat arbete med spännande arbetsuppgifter där du återkommande arbetar med innovativa lösningar efter kundens behov och önskemål, inom ramarna för våra produkter och tjänster. Som Offerthandläggare tillhör du ett team där ni gemensamt arbetar mot övergripande mål och lär er av varandra. Att sträva mot att nå uppsatta mål och KPI:er är en aktiv del av vårt arbete, likaså att bygga upp goda relationer med våra återförsäljare på området. Nära dialog och samarbete med andra funktioner inom organisationen bidrar till att göra din vardag variationsrik och intressant.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månader inledande provanställning. Du kommer i din roll att rapportera till Kundservicechef Industri. Placering i våra trivsamma lokaler i Vetlanda eller Växjö, med möjlighet till hybridarbete.
Vi erbjuder en inkluderande arbetsplats med goda möjligheter till att utvecklas. Vi har kollektivavtal samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
DIN PROFIL
• Du har en gymnasieexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och/eller eftergymnasial utbildning, gärna med teknisk inriktning.
• Erfarenhet inom byggbranschen och/eller fönsterkunskap är meriterande.
• Du har god datorvana och navigerar enkelt mellan olika system. Det är meriterande om du har erfarenhet av AI.
• Du behärskar svenska flytande samt har en god förståelse för engelska i både tal och skrift.
DETTA ÄR DU
Vi vill att du drivs av att göra affärer och av att vara en del av en försäljningsorganisation. Du har teknisk förståelse, känsla för kvalitet och ett naturligt högt försäljnings- och kundfokus.
I rollen som Offerhandläggare bemöter du våra kunder med ett lyhört och genuint intresse för att skapa stabila och långlivade kundrelationer. Du är förutseende och har förmåga att generera lösningar och idéer som både möter och överträffar kundens förväntningar. Du har hög känsla för prioritering och ditt arbetssätt är flexibelt och genomsyras av noggrannhet.
Din kommunikationsförmåga är mycket god, vilket återspeglas i din skicklighet i att nätverka både internt och externt. Du förstår att gott samarbete är av yttersta vikt för att du och ditt team ska lyckas. Det är en självklarhet för dig att dela information, kunskap och erfarenheter samtidigt som du själv inspireras av andra för fortsatt utveckling.
BRA ATT VETA
• Vid frågor, kontakta Kundservicechef Industri Aladin Mesic på 0762061500 eller via mejl aladin.mesic@elitfonster.se
• Tjänstens placeringsort är Vetlanda/Växjö.
• Vi använder oss av tester och kunskapsprov i vår rekryteringsprocess.
• Visa ditt intresse för tjänsten senast 22 februari 2026. Observera att urval sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
