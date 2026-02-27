Odensala Hälsocentral söker ST-läkare
Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2026-02-27
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
Odensala Hälsocentral söker nu en ST-läkare! För att möjliggöra att ge bra vård till våra patienter har våra distriktsläkare fått en reducerad patientlista med 1250 patienter med avdrag för ev sidouppdrag och deltidsarbete och då har även ST-läkarnas patientlista reducerats och som ny startar du med cirka 450 patienter. Vi arbetar med utveckling av nya arbetssätt inom Nära Vård och speciellt Utvidgad Primärvård. Kom och var en del i detta arbete hos oss!
Vår Hälsocentral är belägen strax söder om stadskärnan. Det är en trivsam arbetsplats som upplevs familjär trots sin storlek med cirka 12000 listade patienter och cirka 65 medarbetare. Vi tar tillvara varandras kompetens och skapar bra förutsättningar för patienten. Här arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, fysioterapeut/sjukgymnaster, arbetsterapeut, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har också BVC/ MVC som ingår i Familjecentralen Trädet, bemannat med barnsjuksköterskor samt barnmorskor. Hälsocentralen har också psykosocial mottagning med flera psykologer. Dessutom har vi en rehab-koordinator som jobbar i teamet kring sjukskrivningsprocessen. Hälsocentralen har två engagerade enhetschefer med delat ledarskap.
Hos oss har vi en god lärandemiljö med lång erfarenhet av handledning för samtliga yrkesgrupper. Vid kvalitetsgranskning av ST-utbildningen beskrevs bland annat följande styrkor: en klok och handlingskraftig ST-läkargrupp, en handledargrupp med många idéer om hur struktur kan skapas för kompetensvärdering och återkoppling samt en ytterst välfungerande studierektorsfunktion som har skapat de övergripande förutsättningar som behövs för att ST i allmänmedicin skall kunna bedrivas i länet. Det finns ett upplägg med flera obligatoriska kurser som arrangeras lokalt. Medsittning och specialistkollegium genomförs på hälsocentralen.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli ST-läkare inom allmänmedicin. Hos oss möter du patienter i alla åldrar från BVC till äldrevård vilket ger dig en spännande bredd i arbetet. En kombination av en engagerad studierektor, en bra ST-utbildning med lärande och fortbildning i fokus tillsammans med en trivsam arbetsplats med trevliga kollegor, kommer att ge dig en bra start i yrkeslivet. Regelbunden handledning ingår.
Du kommer även att vara delaktig i vårt arbete med Nära vård som bl.a. innebär ett mer fokuserat ansvar för våra äldre och sköra patienter. Arbetssättet innebär också ökade möjligheter att kunna göra hembesök och därmed kunna förmedla trygghet till de patienter som behöver det bäst.Kvalifikationer
Legitimerad läkare med genomförd AT-utbildning, forskning är meriterande men inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, framför allt förmåga till samarbete och kommunikation samt att du har ett stort intresse för allmänmedicin.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/57/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/ Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Annica Mortensen annica.mortensen@regionjh.se 063-14 20 58 Jobbnummer
9766653