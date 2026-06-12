Servicetekniker till Hjälpmedelscentralen Mölndal
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2026-06-12
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där din insats gör skillnad för andra? Till lagret på Hjälpmedelscentralen i Mölndal söker vi nu en Servicetekniker som vill bidra till att våra hjälpmedel når rätt personer i rätt tid. Varmt välkommen med din ansökan senast 2 juli!
Arbetsbeskrivning
Som Servicetekniker arbetar du i nära samarbete med medarbetare och enhetschef för att säkerställa en god leverans och service gentemot våra kunder. Din roll är varierande och du förväntas vara delaktig i olika arbetsområden på vårt lager. Vid behov arbetar du i produktionen med exempelvis plock, pack, godsmottagning och truckkörning. Andra arbetsuppgifter som förekommer är bland annat:
Lagerläggning
Utgöra ett stöd för dina kollegor i frågor kopplat till den dagliga driften
Processutveckling inom lagret
Delta i olika forum på Hjälpmedelscentralen
Administrativt arbete i Officepaketet och vårt affärssystem Sesam
Vid behov är du behjälplig på andra enheter inom Hjälpmedelscentralen.
Kvalifikationer
För att ge god service i rollen som servicetekniker behöver du:
ha ett gott bemötande och vara serviceinriktad
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
vara ansvarstagande och noggrann så att kvalitet och hög säkerhet säkerställs
Vi söker dig med godkänd gymnasieutbildning i kombination med tidigare erfarenhet av arbete inom lager/logistik samt tekniskt kunnande. Truckkort samt B-körkort och god körvana är ett krav. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Då majoriteten av din arbetsdag tillbringas i lagermiljö är det viktigt att du har en god fysisk och ett ergonomiskt arbetssätt. Vidare besitter du digital kompetens och har tidigare erfarenhet av att arbeta i Officeprogrammet, framför allt Excel.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för Västra Götalandsregionens egna verksamheter och de 49 kommuner som ingår i regionen. Vår tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning och anpassning. På Hjälpmedelscentralen i Mölndal arbetar runt 150 medarbetare och vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del av vår verksamhet lägger du som medarbetare grunden för en välfungerande hälso- och sjukvård samt är med och underlättar livet för personer med funktionsvariationer.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Hjälpmedelscentralen Mölndal. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Frågor om tjänsten hanteras av rekryterande chef Mark Mccrory, enhetschef på lagret.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
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462 80 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Mölndal Kontakt
Enhetschef
Mark Mccrory 0768284346 Jobbnummer
9962267