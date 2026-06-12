Biomedicinsk analytiker till Klinisk kemi Skövde
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2026-06-12
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På Unilabs kombinerar vi medicinskt kunnande med mänsklig omtanke. Genom vårt sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och patientvärde. Detta uppnår vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig service gentemot våra patienter och kunder. Vi har en gemensam vilja att ge bästa möjliga förutsättningar för god vård till varje enskild individ, och våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang utgör en viktig del av det mervärde vi skapar för samhället i stort.
VAD
Som legitimerad biomedicinsk analytiker (eller motsvarande) inom Klinisk kemi blir du en viktig del av vårt engagerade team i Skövde. Du ingår i en grupp som tillsammans hanterar våra två automatiserade banor med tillhörande och kompletterande analysinstrument för bland annat allmänkemi, immunkemi, koagulation, blodgas och hematologiska analyser. På avdelningen förekommer även en preanalytisk funktion med provmottagning och sekreteriat. Dessutom utför vi bland annat proteinanalyser.
Hos oss får du en varierad arbetsdag med möjlighet att utveckla kompetens inom flera områden. Du arbetar självständigt med ansvar för instrument och analyssvar samtidigt som du ingår i ett sammansvetsat team där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Tjänsten utgörs av dag-, kvälls- och helgarbete och är en tillsvidareanställning på heltid, med start enligt överenskommelse.
Vad vi erbjuder
Vi välkomnar dig till en verksamhet med korta beslutsvägar, stark laganda och ett tydligt fokus på kvalitet och service. Samarbete och ett gott arbetsklimat är centralt för oss.
Vi satsar på individuell kompetensutveckling och uppmuntrar bred kompetens för att skapa variation i arbetet och ge dig möjlighet att utvecklas inom flera områden. Vi värdesätter dina idéer och förbättringsförslag och erbjuder goda möjligheter att vara delaktig i verksamhetens utveckling. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att utveckla våra metoder, processer och arbetssätt – och för att bidra till en bättre hälso- och sjukvård, varje dag!
VEM
På Unilabs väger inställning lika tungt som kompetens, vi lägger därav stor vikt vid din personlighet. Vi söker dig som är social och vill bidra till en god stämning till kunder och kollegor. Som person ger du våra kunder ett trevligt bemötande och är lyhörd inför deras behov. Du är servicemedveten och har en hög kvalitetskänsla i det arbete du utför. Vi ser också att du är flexibel och har en förmåga att arbeta med flera parallella arbetsuppgifter. Vi prioriterar nytänkande och initiativförmåga och du är därför öppen för kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete.
Vi söker dig som:
Är legitimerad biomedicinsk analytiker eller har liknande adekvat utbildning.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning inom hematologi. Även tidigare erfarenhet av arbete inom laboratoriemedicin, främst klinisk kemi, ses som meriterande.Publiceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Vid intresse tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt och vi kallar till intervju löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tillämpar provanställning.
Varmt välkommen att göra skillnad tillsammans med vårt härliga gäng här i Skövde!
VAR
Du kommer att arbeta på Klinisk kemi på Skaraborgs sjukhus i Skövde, där vi är totalt ca 50 medarbetare idag. Här arbetar en blandning av yrkesgrupper i en stor variation av bakgrund och erfarenheter.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179)
549 49 SKÖVDE Arbetsplats
Klinisk kemi Skövde Jobbnummer
9962273