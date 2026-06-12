Projektledare och produktionsledare till industrin!
Ett nytt kapitel AB / Civilingenjörsjobb / Norrköping Visa alla civilingenjörsjobb i Norrköping
2026-06-12
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Vi söker framtidens projektledare och produktionsledare för att möta ökad efterfrågan från våra kunder inom energi, industri och teknik.
Är du redo för nästa steg i karriären och vill vara med på en tillväxtresa inom energi och industri?
Vi söker nu drivna och engagerade kandidater till kommande uppdrag hos våra kunder inom bland annat energi, processindustri och teknisk utveckling.
Vi märker av en ökad efterfrågan och vill stå redo tillsammans med dig, som också hungrar efter att bidra med kompetens och vill ingå i ett tryggt, roligt och engagerat gäng för att möta- och bidra till teknisk framväxt inom energibranschen.
Vi bygger just nu upp ett starkt nätverk av kompetenta specialister och ledare och söker dig som börjar bli öppen för något nytt, som med nyfikenhet vill växa tillsammans med ett expansivt energikonsultbolag och möta kunders behov framgent. Kunderna finns överallt där energi produceras och konsumeras på orter som till exempel Norrköping och Linköping med omnejder.
Roller vi söker:
Projektledare
Produktionsledare
Kvalitetsingenjörer (egen annons).
Vart:
Vi kommer framförallt att fortsätta bygga upp våra team kring Norrköping och Linköping.
Start / Tidsperiod:
Den här möjligheten passar dig som har en trygg och trivsam arbetsplats i dagsläget och inte har bråttom iväg därifrån men du börjar bli nyfiken och känner dig öppen för något nytt och spännande inom en överskådlig framtid. Ibland går en process oväntat fort också förstås, och kanske är det just din bakgrund som matchar exakt med ett behov i närtid. Allt är möjligt!
Vi söker dig som:
Har relevant högskole- eller ingenjörsutbildning,
Har minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet,
Har erfarenhet inom mekanik, el, styrsystem, process eller industri,
Är trygg i kunddialoger och kan representera konsultbolaget på ett föredömligt sätt,
Är kommunikativ, lösningsorienterad och har ett professionellt förhållningssätt,
Trivs i miljöer där samarbete, ansvar och initiativtagande värderas högt,
Du har goda referenser med dig i bagaget.
Personlig lämplighet är avgörande
För oss är kompetens viktigt — men rätt personlighet är minst lika avgörande. Vi söker dig som bygger förtroende, är prestigelös och har förmågan att skapa goda relationer både internt och externt. Du är en person som tar ansvar, driver arbetet framåt och känner dig bekväm i en konsultroll där flexibilitet och professionalism är centralt.
Transparens är viktigt för oss — vissa roller kan vara aktuella omgående, eller inom kort, medan andra blir aktuella längre fram i tiden. Genom att bli en del av vårt kandidatnätverk skapar du möjligheten att vara först på plats när rätt uppdrag för just dig dyker upp.
Vi erbjuder:
Möjlighet att växa tillsammans med ett expansivt energikonsultbolag,
Spännande uppdrag inom energi, industri och teknikutveckling,
Ett långsiktigt fokus på kompetensutveckling och relationer,
Goda förmåner,
och mycket mer!
Du ges givetvis mer information under processens gång och kommer förhoppningsvis känna att detta är helt rätt steg för dig.
Rekryteringsprocessen: Intervjuer kommer att kunna ske fortlöpande, även sommartid, med förhoppning om att kunna börja presentera dig inför kunder redan till hösten.
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903177-2051441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ett nytt kapitel AB
(org.nr 559478-4141), https://www.ettnyttkapitel.se
602 08 (visa karta
)
602 08 NORRKÖPING Arbetsplats
Ett Nytt Kapitel AB Jobbnummer
9962282