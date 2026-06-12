Business Territory Manager
Randstad AB / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Randstad, där du blir anställd som konsult och arbetar ute hos vår kund Kenvue.
I rollen som säljare/distriktsansvarig (Business Territory Manager / Grocery Retail Sales Representative) kommer du att ansvara för att driva och utveckla försäljningen inom ditt tilldelade distrikt, vilket omfattar södra Stockholm.
Du kommer att arbeta med en av marknadens starkaste varumärkesportföljer och spela en nyckelroll i att genomföra kundaktiviteter, öka försäljningsresultaten samt stärka Kenvues marknadsnärvaro. Rollen erbjuder stor frihet under ansvar, då du självständigt planerar och genomför aktiviteter inom ditt distrikt.
En stor del av rollen innebär att bygga och underhålla starka relationer med nyckelpersoner, inklusive inköpare, butikschefer och handlare. Du kommer att ansvara för att presentera Kenvues produktportfölj, optimera produktexponeringen i butik, säkra hyllplaceringar och tilläggsexponeringar samt stödja kategoritillväxten - främst inom segmentet för receptfria läkemedel.
Om Kenvue
Kenvue är ett av Sveriges ledande företag inom egenvårdsprodukter, vilket inkluderar receptfria läkemedel (OTC) och hälsovårdsprodukter för konsumenter. I portföljen finns välkända varumärken som Nicorette, Ipren, Listerine, Johnson's, o.b., Pepcid, Imodium, Neutrogena och många fler. Kenvue grundades 2023 efter avknoppningen från Johnson & Johnson.
Ansvarsområden
Driva och utveckla försäljningen inom det tilldelade distriktet.
Bygga långsiktiga relationer med kunder och viktiga beslutsfattare.
Genomföra säljmöten med inköpare, butikschefer och handlare.
Optimera synlighet och produktplacering i butik.
Genomföra säljkampanjer och kundaktiviteter.
Analysera försäljningsdata och vidta åtgärder för att förbättra resultatet.
Stödja kategoriutvecklingen inom receptfria produkter (OTC).
Utbilda och informera butikspersonal om produkter och kategorier.
Leverera förstklassig kundservice och affärsstöd.
Du kommer också att arbeta aktivt med:
Försäljningsanalys och datadrivet beslutsfattande.
Implementering och underhåll av befintliga säljlösningar.
Personalutbildning samt produkt- och kategoriutbildning i butik.
Att driva rekommendationer och öka kategoriförsäljningen.
Att säkerställa en hög nivå av kundservice och försäljningsutveckling.
Företagets huvudkontor ligger i Solna, och du kommer att rapportera direkt till regionchefen (Regional Manager)Kvalifikationer
Utbildning: Avslutad gymnasieutbildning är ett krav. Eftergymnasial utbildning (exempelvis från IHM Business School eller motsvarande) ses som en merit.
Erfarenhet: Några års erfarenhet av försäljning inom dagligvaruhandeln (FMCG) eller erfarenhet från arbete i butik inom dagligvaruhandeln, samt erfarenhet av läkemedelsprodukter.
Körkort: Giltigt B-körkort är ett krav.
Språk: Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
IT-kunskaper: Goda kunskaper i Microsoft Office, med särskilt fokus på Excel.
Boende: Med tanke på distriktsansvaret är det fördelaktigt om du bor i eller i närheten av Stockholm.
Personlig profil
För att lyckas i den här rollen är du en driven och affärsorienterad person med stark kommunikations- och presentationsförmåga. Du känner dig trygg med att använda försäljningsdata och kategoriinsikter för att underbygga dina rekommendationer och säljargument.
Vi söker dig som är:
Resultatorienterad med ett starkt affärsmässigt tänk.
Relationsskapande och professionell i dina kundmöten.
Självständig, strukturerad och proaktiv i ditt arbete.
Serviceminded och har lätt för att ta till dig ny information.
En lagspelare som gärna delar med dig av dina erfarenheter och bidrar till gruppens framgång.
Målmedveten med ett stort driv, engagemang och en sann passion för försäljning.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/3a214f2f-3446-43ff-b70b-639c0c4c3018
Mathildatorget 9 (visa karta
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169 75 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9962279