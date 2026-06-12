UX Designer för fordons- och mobilupplevelser
Agile Resources AB / Formgivarjobb / Göteborg Visa alla formgivarjobb i Göteborg
2026-06-12
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Forma framtidens användarupplevelser för fordons- och mobilgränssnitt i en kreativ studio i Göteborg.
Här får du vara med och skapa intuitiva digitala upplevelser för fordonsmiljöer och tillhörande mobilgränssnitt. Rollen passar dig som vill kombinera stark visuell design med användarinsikt och nära samarbete med teknik och produkt.
Om rollen
Designa och optimera gränssnitt för fordonsystem, centrala displayer och mobilappar.
Skapa interaktiva prototyper för att utforska och kommunicera nya UX-koncept.
Samarbeta nära designers, ingenjörer och produktteam genom hela designprocessen.
Bidra till en konsekvent och användarvänlig upplevelse i flera gränssnitt och format.
Det här kommer du göra
Analysera användarbeteenden och omsätta insikter till konkreta designlösningar.
Ta fram UI-layouter, ikoner och interaktionsmönster för touch-baserade plattformar.
Dokumentera designbeslut och stödja utvecklingsteam med tydliga specifikationer.
Utforska nya idéer för framtida användarupplevelser i fordon och digitala ytor.
Vi söker dig som har
Relevant högskoleutbildning inom design med fokus på UX och visuell ergonomi.
Minst 5 års erfarenhet av UX/UI-design, gärna inom fordonsindustrin eller närliggande områden.
Stark portfolio och vana att arbeta med verklig användarfeedback och UX-studier.
God förmåga att samarbeta med både designers och ingenjörer.
Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, i tal och skrift.
Teknik & Verktyg
Figma
After Effects
Photoshop
Illustrator
Prototypverktyg för interaktiva koncept
Praktisk information
Göteborg
Arbetet sker huvudsakligen på plats med viss flexibilitet för distansarbete
Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-ac30fb1c14b783b4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9962268