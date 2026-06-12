Sales Specialist till Telavox
2Complete AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-12
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Vill du ta en central roll i ett bolags fortsatta tillväxt och arbeta med affärer där du har fullt mandat från första kontakt till signering? Telavox söker nu en Sales Specialist till sitt team i Stockholm. De söker en erfaren och affärsorienterad säljare med dokumenterad förmåga att skapa, driva och stänga kvalificerade B2B affärer.
Det här är en roll för dig som trivs i ett högt tempo, har ett starkt affärsfokus och vill arbeta konsultativt mot beslutsfattare. Du får möjlighet att ta ett tydligt ägarskap över din affär och vara med och bidra till tillväxten i ett etablerat och snabbväxande SaaS bolag.
Hos Telavox blir du en del av en resultatfokuserad organisation med höga ambitioner, stark laganda och ett tydligt fokus på prestation och utveckling där dina resultat gör konkret avtryck.
Vad erbjuder vi?
Du erbjuds en strategisk och affärsnära roll med stort mandat och tydligt ansvar för att bidra till bolagets fortsatta tillväxt:
Konkurrenskraftiga villkor med en attraktiv grundlön, en tydlig prestationsbaserad ersättningsmodell utan tak samt goda pensionsavsättningar
Helhetsansvar för nykundsaffärer från identifiering till signering
Möjlighet att driva kvalificerad lösningsförsäljning i dialog med beslutsfattare
En stark marknadsposition med en beprövad och konkurrenskraftig produkt
Ett erfaret och högpresterande team med en kultur som präglas av kunskapsdelning och höga mål
Telavox är ett expansivt bolag inom kommunikationslösningar som hjälper företag att effektivisera sina arbetssätt. Kulturen präglas av entreprenörsanda, tydliga mål och en stark vilja att hela tiden utvecklas och prestera på en hög nivå.
Vem söker vi?
Telavox söker en etablerad B2B säljare som är van att ta ett helhetsansvar för sina affärer och som drivs av att skapa resultat. Du har erfarenhet av att arbeta med nykundsbearbetning och känner dig trygg i dialogen med beslutsfattare på olika nivåer.
Du har förmågan att förstå kundens affär, identifiera behov och driva affärsprocesser framåt med struktur och tydlighet.
Krav och kvalifikationer:
• Flera års erfarenhet av B2B försäljning med dokumenterat starka resultat
• Erfarenhet av att själv driva upp och utveckla affärsmöjligheter
• Dokumenterad förmåga att hantera hela säljprocessen från första kontakt till avslut
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
• Van att arbeta strukturerat i CRM och med pipelinehantering
Meriterande:
Erfarenhet från SaaS, telecom eller IT
Försäljning mot mål och medelstora företag eller mid market
Erfarenhet avkonsultativ och värdebaserad försäljning
Erfarenhet av att arbeta med eller sälja Telavox tjänster
Som person är du affärsmässig, självgående och har en stark egen drivkraft. Du är trygg i din roll, har ett strategiskt förhållningssätt och trivs i en miljö där du får ta ansvar och fatta egna beslut. Du har lätt för att bygga förtroende och långsiktiga relationer och motiveras av att leverera tydliga resultat.
Vad innebär rollen?
I rollen som Sales Specialist ansvarar du för att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter samt driva affärer genom hela säljprocessen. Du arbetar nära kunden för att förstå deras verksamhet och utmaningar och positionerar Telavox lösningar som en strategisk del av deras fortsatta utveckling.
Du har fullt ägarskap över din pipeline och arbetar aktivt med att prioritera rätt affärer och maximera konvertering. Rollen innebär ett stort fokus på nykund men med ett långsiktigt perspektiv där relation och affärsvärde står i centrum.
Arbetsuppgifter inkluderar exempelvis:
• Identifiera och prospektera nya affärsmöjligheter
• Driva kvalificerad nykundsbearbetning mot beslutsfattare
• Genomföra behovsanalyser och affärsdrivna presentationer
• Ansvara för hela säljprocessen från första kontakt till avtal
• Arbeta strategiskt med pipeline och prognoser
• Samarbeta internt för att säkerställa bästa möjliga affärsleverans
Efter avslutad affär lämnas kunden vidare internt för vidare utveckling, vilket ger dig möjlighet att fortsätta fokusera på att skapa nya affärer och bygga en stark affärsportfölj.
Om 2Complete
Den här rekryteringsprocessen hanteras av 2Complete. Trygghet och förtroende är centrala delar i arbetet och uppnås genom ett nära och personligt samarbete med både kund och kandidat. Målsättningen är alltid att skapa rätt matchning och långsiktiga resultat.
2Complete Group och dess dotterbolag är auktoriserade av Kompetensföretagen och medlemmar i Almega och Svenskt Näringsliv sedan 2011. Bolaget utsågs till Gasellvinnare 2022 vilket tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Telavox Stockholm AB Kontakt
Senior Recruiter
Sarah Lindgren sarah.lindgren@2complete.se +46768751146 Jobbnummer
9962276