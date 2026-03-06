Objektledare IT till Förvaltningen för digitaliseringsstöd
2026-03-06
Är du en initiativrik och handlingskraftig ledare med stort intresse för digital utveckling? Vill du vara med och forma framtidens digitala tjänster som skapar verklig nytta för invånarna i Västmanland? Då kan rollen som Objektledare IT hos oss vara ditt nästa steg!Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som Objektledare IT leder och samordnar du professionellt systemförvaltningsarbete inom Region Västmanland. I rollen kommer du att:
leda och driva förvaltnings- och digitaliseringsuppdrag samt ansvara för relevanta IT-stöd
bereda krav och behov från verksamheten samt planera, realisera och implementera lösningar
motivera och engagera medarbetare inom ditt förvaltningsobjekt
arbeta mot uppsatta mål med fokus på verksamhetsnytta, kostnadseffektivitet och tillgänglighet
följa upp och rapportera status till styrgrupp, beställare och andra intressenter
delta i projekt och arbetsgrupper, genomföra förstudier och ta fram beslutsunderlag
arbeta med omvärldsbevakning och samverka med andra regioner
stödja verksamheten genom hela utvecklingsresan - från idé till implementerat system
Om arbetsplatsen
Förvaltningen för Digitaliseringsstöd är Region Västmanlands digitaliseringsorganisation med uppdrag att leverera digitala tjänster och förvalta vård- och verksamhetssystem. Vi arbetar i en komplex miljö med brett tekniskt innehåll och fokus på ständig utveckling, förbättring och innovation.
Förvaltningen består av sju enheter och cirka 150 medarbetare, varav ett tiotal är erfarna objektledare IT. Hos oss möter du en arbetsplats med ambitionen att ligga i framkant inom digitalisering.
Vill du veta mer om vår verksamhet? Se vår film här: Hur är det att arbeta med IT inom hälso- och sjukvård?Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har arbetat som objektledare/förvaltningsledare
har erfarenhet av systemförvaltning i stora organisationer med komplexa IT-stöd
har relevant akademisk utbildning, gärna inom systemvetenskap alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
har erfarenhet av etablerade förvaltningsmodeller (gärna PM3)
har erfarenhet av projektledning samt leverantörsstyrning
har kunskap om ITIL samt erfarenhet av nytto- och riskanalys och grundläggande budgetarbete
behärskar svenska flytande i tal och skrift samt har god engelska
Vi tror att du är en naturlig ledare som ser samarbete som nyckeln till resultat. Du är strukturerad, resultatinriktad och har en utpräglad servicekänsla. Du tar initiativ, är kreativ och bidrar med lösningar med energi och engagemang.
Anställningsvillkor
Tillvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Möjlighet till distansarbete ca 1-2 dagar i veckan när verksamheten tillåter.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
