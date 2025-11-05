Objektledare för objektet Ekonomi
Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Beskrivning
Kretslopp och vatten har en bred och samhällskritisk verksamhet med ansvar för att leverera dricksvatten, ta hand om avloppsvattnet och samla in hushållsavfall för göteborgarna.
Verksamheten finansieras till största delen med taxor.
Du blir en del av Ekonomiavdelningen, verksamhetsutvecklingsfunktionen. Avdelningen består av en redovisningsenhet, en controlingenhet och en verksamhetsutvecklingsfunktion. Då du är placerad i verksamhetsutvecklingsfunktionen rapporterar du till ekonomichef. Avdelningen har ca 20 medarbetare som arbetar nära tillsammans; ekonomiassistenter, ekonomer, controllers, strateg, verksamhetsutvecklare och objektledare. Avdelningen har en viktig styrande roll för förvaltningens ekonomistyrning och en lika viktig roll som stödfunktion till våra olika verksamheter.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en objektledare med fokus på de IT-stöd som används av verksamheten för att hantera budget, uppföljning, prognos och analys, tid- och projektredovisning samt lager och driftplanering. Vår systemmiljö är i förändring med nya system, integrationer och nya arbetssätt.
Vi erbjuder ett varierande arbete där du får möjlighet att kombinera strategisk höjd med operativt arbete. Kretslopp och vatten arbetar med att införa ett strukturerat förvaltningsarbete enligt pm3-modellen, som objektledare kommer du ha ett viktigt uppdrag att forma och implementera detta i nära samarbete med verksamheten på avdelningen. Under denna implementering kan innehållet i objekten komma att förändras.
Centralt i uppdraget är att ta fram och säkerställa genomförande av årlig förvaltningsplan. Du leder ett förvaltningsteam som består av representanter från objektets olika delar. Tillsammans planerar, prioriterar och utvecklar ni arbetet i tjänsterna på kort och lång sikt. Du kommer även att:
- vara delaktig i etablering av nya förvaltningsobjekt samt ansvara för att förvaltningsplaner tas fram och hålls uppdaterade,
- tillsammans med objektspecialister vara delaktig i problemanalyser och åtgärder,
- lyssna in verksamhetens behov och söka lösningar, både internt bland våra specialister men även hos externa systemleverantörer.
I ansvaret ingår också att säkerställa att tjänsterna följer krav inom informationssäkerhet samt Göteborgs stads arbetssätt och processer. En viktig del i uppdraget är även att genom automatisering och digitalisering, driva utvecklingsfrågor i syfte att effektivisera.
Parallellt med rollen som objektledare kan du även komma att få uppdrag som projektledare för utvecklingsprojekt med koppling till digitalisering.
Du kommer att vara anställd med befattningen utvecklingsledare.Kvalifikationer
Vi säker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning eller har motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
- Erfarenhet av rollen som objektledare, systemförvaltare eller projektledare.
- Erfarenhet av att leda andra för att uppnå gemensamma resultat.
- Erfarenhet av att arbetat i gränssnittet mellan verksamhet och IT samt har erfarenhet av någon förvaltningsmodell, som exempelvis pm3.
Du ska ha minst 10 års erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Vana vid kontakt och samarbete med leverantörer
Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete och dataskydd
Vidare ser vi det som särskilt värdefullt om du har kunskap och erfarenhet av:
- IFS, ett verksamhetssystemet från IFS
- Förändringsledning
- Processutveckling
- Projektmodeller såsom PPS eller XLPM
För att lyckas i rollen behöver du vara proaktiv, ta initiativ till förändring och utveckling och driva arbetet framåt. Du har en analytisk förmåga och kan identifiera, analysera och dra slutsatser, du tar fasta på möjligheter att tänka nytt och omsätter det i praktiken. Du är pedagogisk och har förmåga att uttrycka dig konkret och tydligt både i tal och skrift. Då du kommer att ha mycket kontakter både internt och externt är det viktigt att du har förmågan att utveckla ett bra samarbete med goda relationer. Du behöver vara serviceinriktad och lösningsorienterad och drivas av att hjälpa verksamheten att få ut maximal nytta av sina digitala lösningar.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med mycket utrymme för att forma ditt arbete.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Mats Göransson mats.goransson@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-3685556 Jobbnummer
9589699