Objektledare för digital utveckling
2026-04-27
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för stöd till verksamheterna inom ekonomi och kvalitet, HR och kommunikation, digitalisering och utveckling, juridik och säkerhet, demokrati och kansli, kontaktcenter och evenemang samt tillväxt och näringsliv. Tillsammans ger vi stöd till verksamheterna i kommunen, ansvarar för strategiska uppdrag och ger service till våra invånare.
Arbetet innebär
Vi är mitt i en spännande digitaliseringsresa där vi använder modern teknik för att effektivisera arbetssätt och utveckla kommunens verksamheter. Genom digitalisering förbättrar vi tillgänglighet och service för invånare, företagare och besökare. Det växande behovet av stabilt IT-stöd gör att vi stärker vår förmåga inom systemförvaltning och söker en objektledare till HR och Lön. Som objektledare ansvarar du för att driva och samordna projekt inom verksamhetsområdet samt säkerställa att de digitala stöden är tillgängliga och skapar nytta för våra verksamheter. Du utvecklar och implementerar planer för vidareutveckling och förvaltning av IT-komponenter, i nära samarbete med objektstyrgruppen, objektägare, systemspecialister och objektledare IT.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utforma förvaltningsplan för objektet utifrån framkomna behov och övergripande strategier tillsammans med Objektledare IT
Helhetsansvar för samordning av verksamhetens behov av IT-stöd och för att det stöd som finns är användbart, aktuellt och relevant samt att lagar och riktlinjer följs
Prioritera, besluta och genomföra inom ramen för förvaltningsplanen
Säkerställa support och användarstöd
Skapa beslutsunderlag och följa upp i relation till ekonomi och budgetarbete
Hantera leverantörskontakter och avtalsuppföljning
Tjänsten är placerade på den centrala enheten Digitalisering och utveckling i Skara men du kommer att arbeta för alla V6-kommunerna (Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp, Essunga)
Objekt HR
HR ansvarar för och utvecklar strategier, processer och system som stödjer hela HR-arbetet - från rekrytering, rehabilitering och medarbetarutveckling till kompetenshantering och personalsystem - i syfte att säkerställa en hållbar och effektfull personalpolitik
Objekt Lön
Löneenhetens uppdrag är att stödja kommuner och bolag inom lön, pension, systemförvaltning och utbildning inom löneområdet och ta tillvara på möjligheter inom digitalisering och automation.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och har förmågan att arbeta både strategiskt och operativt. Du är kommunikativ, duktig på förändringsledning och samverkan och har förmåga att motivera och engagera. Din förståelse för de mänskliga aspekterna av digital utveckling gör att du kan balansera teknik med användarnas behov. Hos oss får du möjlighet att bidra till den digitala utvecklingen och skapa värde.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som:
Är lyhörd, kommunikativ och tycker om att samverka
Har ett driv och kan arbeta självständigt
Skapar ordning, struktur och uppföljning i arbetet
Har förmåga att samordna helhet utifrån verksamheternas behov och politiskt tagna beslut
Kommunicerar väl i både tal och skrift
Om du känner att du stämmer överens med dessa beskrivningar och är redo att ta steget in i en utmanande och spännande roll, ser vi fram emot din ansökan!
Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom systemvetenskap eller inom det aktuella verksamhetsområdet.
Kompetens inom objektledning/systemförvaltning
Kunskap om verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering
Kunskap inom det aktuella verksamhetsområdet (HR/Lön)
Positivt är även om du har erfarenhet av: budgetarbete, kostnadsuppföljning och avtalshantering
Förmåga att arbeta självständigt samt i team med en positiv och lösningsorienterad attityd.
Övrig information och förmåner
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team, där du får möjligheten att bidra till och forma framtiden för vår digitala resa!
Urval kan komma att ske löpande.
Intervjuer kommer att hållas 22/5, 27/5 och 28/5.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Stortorget 1 (visa karta
)
532 88 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skara kommun, Utveckling och Digitalisering Kontakt
Digitaliseringschef
Sara Salegård sara.salegard@skara.se 0511-32135
9878599