Nova-Coach

Verksamheten bedrivs på Arbetsmarknadsenheten som är organiserad under kommunstyrelsen och har uppdraget att driva och samordna arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd och integrationsfrågor. Arbetsmarknadsenheten verkar för inkludering i samhället oavsett kön, etnicitet, ålder eller social bakgrund. Kärnuppdraget är att stödja personer som saknar en fast förankring på arbetsmarknaden till arbete och självförsörjning. Inom verksamheten är vision och värdegrund tydlig, målet att göra skillnad för dem vi är till för ska märkas i utförandet av vårt uppdrag.
Kommunens värdegrund "Tanke och omtanke, idéer blir till verklighet och alla har betydelse" är tydlig inom verksamheten. Här ger vi plats för att göra skillnad och det ska märkas i utförandet av vårt uppdrag!
Verksamheten ligger centralt i Vaggeryds tätort med mycket goda pendlingsmöjligheter och vi delar även lokal med Arbetsförmedlingen.
Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete där du får stötta människor i de viktiga stegen mot en egen försörjning?
Vi har nu en ledig tjänst som coach i NOVA. NOVA finansieras av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och drivs i samarbete med Jönköping, Habo och Mullsjö kommun. NOVAs målgrupp är personer som står utanför arbetsmarknaden och har behov av samordnade och rehabiliterande arbetsförberedande insatser för att på sikt kunna delta i ordinarie arbetsmarknadsinriktade insatser. Åldersgruppen spänner över 18-64 år. NOVA jobbar med metoden 7-TJUGO och erbjuder program med fokus på bl.a. hälsa och motivation för att stötta individen att ta steg mot egen försörjning.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som coach i NOVA har du ett nära samarbete med en kollega i NOVA i Vaggeryds kommun. Du samverkar också med teamledare och andra coacher i närliggande kommuner. Verksamheten tar emot individer från Försäkringskassan, Regionen och kommunens försörjningsstöd och i din roll behöver du samarbeta med dessa organisationer.
Dina arbetsuppgifter innebär att:
• Coacha och stödja individer enskilt och i grupp till ökad fysisk och psykisk hälsa, självkänsla och egenansvar
• Skapa, utveckla och genomföra gruppaktiviteter utifrån deltagarnas behov
• Samverka med personal på Arbetsmarknadsenheten och andra externa aktörer utifrån individens behov
Tålamod och förståelse för komplexa livssituationer är nödvändigt för att trivas med arbetet och du behöver vara bekväm i att möta och samtala med människor. Du behöver ha en god samverkanskompetens, där du upprätthåller och utvecklar samverkan som krävs för uppdraget både internt och externt.
Som coach i NOVA upprättar du tillsammans med individen en individuell plan och följer aktivt upp den. Du är ett stöd i individernas förändringsprocess och hjälper dem ta steg för att närma sig studier, arbete och egenförsörjning. Du behöver ha erfarenhet av att samtala, lyssna och motivera människor till förändring och som person är du självständig, empatisk, trygg och tålmodig.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning, gärna socionom eller arbetsterapeut, med kunskap och erfarenhet av arbete med personer med fysisk/psykisk ohälsa och/eller funktionsvariation. Förmåga att arbeta målinriktat både självständigt och i team prioriteras. Engagemang, drivkraft och förmåga att möta människor i svåra livssituationer är nödvändigt i rollen.
I ditt arbete ska du utgå från verksamhetens uppdrag och värdegrund. Som medarbetare förväntas du vara flexibel och kunna arbeta i nära samverkan med dina kollegor i teamet och med remittenter. Meriterande är kunskap och erfarenhet av Empowerment, 7TJUGO, NPF, socialt behandlingsarbete och motiverande samtal (Ml).
Erfarenhet av arbete inom kommunal
arbetsmarknadsverksamhet, ekonomiskt bistånd, välfärdssystem , Försäkringskassa och Arbetsförmedling är meriterande. Kunskap om välfärdssystemens uppbyggnad och förutsättningar är en styrka. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
