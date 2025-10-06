Network Engineers Till Bankgirot
Bankgirot söker flera Network Engineers till en växande del av organisationen i Stockholm. Bankgirot har en unik ställning på Sveriges betalmarknad som nu genomgår den största transformationen i modern tid. Vår IT-organisation är i en tillväxtfas för att utveckla framtidssäkrade lösningar som följer internationell standard och regelverk. Samtidigt ser vi till att det nuvarande betalsystemet fungerar säkert och stabilt - varje dag.
Arbetet med att utveckla framtidens betalinfrastruktur är i full gång och vi behöver dig som vill vara en del av resan. Som Network Engineer kommer du att spela en viktig roll i uppdraget att säkerställa framtidens betalinfrastruktur på ett teknikbolag där vi har ett stort hjärta för uppdraget - och varandra.
Din rollSom Network Engineer blir du en nyckelspelare i Bankgirots tekniska transformationsresa. Du kliver in i en miljö där vi bygger framtidens nätverksplattform från grunden - en modern, automatiserad infrastruktur som följer principerna för Infrastructure as Code. Här får du vara med på resan från uppbyggnad till förvaltning av ett helt nytt nätverk som ska möta Sveriges framtida krav på säkerhet, tillgänglighet och innovation.
Du arbetar både strategiskt och operativt med att forma, utveckla och stabilisera vår nätverksmiljö i nära samarbete med övriga teknikområden. Tillsammans skapar vi en robust och automatiserad plattform där varje del bidrar till ett säkert och effektivt betalningsflöde. Du kommer bland annat att:
Implementera, konfigurera och automatisera nätverkslösningar med Ansible inom principerna för Infrastructure as Code
Bidra till design och vidareutveckling av vår nya nätverksarkitektur med fokus på säkerhet och prestanda
Hantera drift, incidenter och förändringar i takt med att lösningen växer fram
Dokumentera, standardisera och bidra till att forma arbetssätt och processer i det nya nätverksteamet
Vi söker dig som har
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med nätverksteknologi i större och affärskritiska miljöer och som trivs i en organisation under utveckling. Du har en god förståelse för nätverksprotokoll som TCP/IP, DNS och DHCP samt erfarenhet av routingprotokoll som BGP och OSPF. Du är van att arbeta med switchar, routrar och brandväggar, och har gärna erfarenhet av både HP Aruba och Fortinet. Om du dessutom har kunskap om NSX eller mikrosegmentering ser vi det som en tydlig fördel.
Du har ett intresse för automatisering och är bekväm med att använda Ansible och skript för att effektivisera nätverksdrift och konfiguration, i linje med principerna för Infrastructure as Code. För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att se helheten även i komplexa tekniska miljöer. Du trivs i samarbeten, kommunicerar tydligt och är prestigelös i ditt sätt att arbeta.
Din bakgrund kan vara akademisk eller motsvarande praktisk erfarenhet inom nätverk, infrastruktur eller systemteknik. Det viktigaste är att du har viljan och nyfikenheten att bidra till något större - att vara en del av resan där vi tillsammans bygger framtidens betalningsinfrastruktur för Sverige.
Ett utvecklande arbete med bra förmånerSom vår nya kollega blir du en del av ett kompetent och positivt team där vi samarbetar och sätter högt värde på varandras kompetens och erfarenheter.Vi satsar mycket på hälsa och välmående och erbjuder generösa förmåner för dig som medarbetare.
Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning baserad i Liljeholmen i Stockholm. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska. Innan anställning beslutas genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering samarbetar Bankgirot med Nexer Recruit.
, eller +46 730 821 230 eller Artan Bitiqi påartan.bitiqi@nexergroup.com
, eller +46 723 61 28 44. Vi ser fram emot din ansökan!
Om BankgirotBankgirot är ett svenskt clearinghus och teknikbolag med över 60 års erfarenhet av att leverera finansiell infrastruktur till banker. I samverkan med betalsektorn ser vi till att privatpersoner och företag enkelt kan göra överföringar och betalningar.
Bankgirot säkerställer att det nuvarande betalsystemet fungerar felfritt, samtidigt som vi utvecklar framtidssäkrade lösningar. Vi säkrar och utvecklar Sveriges betalningar.
