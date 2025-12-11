NC-operatör till Stansmaskin!
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Norrköping
2025-12-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
*
Vi söker nu en driven NC-operatör till en av våra kunder i Söderköping!Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som NC operatör kommer du att arbeta hos kundföretaget inom tillverkningsindustrin där du ansvarar för en av deras stansmaskiner. En mycket viktig funktion som tillhör själva hjärtat i produktionen.
Start: i början av januari.
Arbetstider: ordinarie arbetstider är 2-skift.
Uppdraget är långsiktigt och planeras pågå tillsvidare där det finns goda möjligheter att erbjudas anställning hos kundföretaget på sikt.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta:
Stansning av plåt och metall detaljer.
Programmering av maskiner med Thulus och programvaran NC express.
Du kommer dagligen använda dig av ritningsläsning.
Löpande avvikelse och kvalitetskontroller/mätning.
Vidare kan arbetet innehålla administration, truck och traverskörning samt vara behjälplig för övriga avdelningar i produktionen vid behov.
Vi söker dig som
har Industriteknisk gymnasieutbildning inom exempelvis CNC-teknik/teknikprogrammet eller motsvarande.
Är tekniskt lagd/innehar goda kunskaper i programmering i styrsystem.
Goda kunskaper i ritningsläsning
Materialkunskap (plåt och metall).
B körkort och tillgång till bil.
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet som exempelvis Stansoperatör/Maskinoperatör/CNC-operatör.
Det är mycket meriterande om du tidigare arbetat med specifikt stansning samt med NC Express.
Din personlighet bör kännetecknas av att du ser möjligheter och arbetar proaktivt med förbättringar i det dagliga arbetet. Du behöver ha en stark samarbetsförmåga, vara ödmjuk och positiv samt ha en vilja att kontinuerligt utvecklas i din roll.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se Jobbnummer
9639498