NC-operatör till GKN Aerospace
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trollhättan Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trollhättan
2025-10-06
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Orust
eller i hela Sverige
På GKN Aerospace i Trollhättan söker vi nu en NC-operatör till vår Rymdverkstad. Här får du arbeta med avancerade CNC-maskiner och bidra till tillverkningen av komponenter som faktiskt ska upp i rymden. Hos oss blir du en del av ett starkt team där samarbete, utveckling och teknik i världsklass står i centrum. Välkommen med din ansökan!
Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid vår anläggning i Trollhättan utvecklar och tillverkar vi avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. Vi arbetar även med motorunderhåll.
Hos GKN Aerospace blir du en del av ett globalt företag där teknik, innovation och samarbete är centrala drivkrafter. Du får arbeta i en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter, både professionellt och personligt. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, en trygg anställning och en arbetsmiljö där din insats gör skillnad - på riktigt. Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som NC-operatör i Rymdverkstaden blir du en viktig del av produktionen av rymdmunstycken. Du arbetar främst i avancerade CNC-maskiner, bland annat vår PAMA-maskin, där du bearbetar stora och komplexa komponenter. Arbetet innebär också montering inför bearbetning och att du bidrar i utvecklingen när nya operationer införs i maskinerna.
Du kommer även att arbeta nära kollegor inom olika områden som bearbetning, svetsning, montering och kontroll, vilket gör att samarbete och kommunikation är centrala delar av vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Köra och övervaka CNC-maskiner för bearbetning av rymdkomponenter
Förbereda och montera inför bearbetning
Delta i införandet av nya operationer och utveckla arbetssätt
Samarbeta med kollegor och stödfunktioner så som produktionstekniker och NC-programmerare
#LI-DNI Profil
Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och bidra till ett starkt lag där vi stöttar varandra. Du är en lagspelare med stort engagemang, som gärna delar idéer och bidrar i förbättringsarbetet.
Vi ser att du har verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet, och gärna tidigare erfarenhet av maskinbearbetning. Har du dessutom kunskap inom Siemens 840D är det meriterande. För att lyckas i rollen behöver du behärska svenska språket obehindrat, både muntligt och skriftligt, då kommunikation och samarbete är centralt i vårt arbete.
Som person är du nyfiken, ansvarstagande och har en positiv inställning. Du trivs i en miljö där säkerhet, kvalitet och utveckling står i fokus och där Lean-arbetssätt är en naturlig del av vardagen. Eftersom vi idag arbetar i 2-skift och planerar att framöver gå över till GKN-skift (3-skift), ser vi gärna att du är flexibel och trivs med varierande arbetstider.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Olivia Rogö, olivia.rogo@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Olivia Rogö olivia.rogo@skill.se Jobbnummer
9543342