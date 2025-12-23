NC programmering inom svarvning och fräsning
2025-12-23
Din framtida utmaning
Du kommer i din roll som NC-programmerare att arbeta med framtagning av produktionsunderlag för vår NC-styrda tillverkningsutrustning inom svarvning och fräsning. Du kommer, förutom NC-programmering, även att arbeta med bearbetningsmetoder och fixtureringsmetoder. Kalkylarbete kan även förekomma.
Din profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av produktionsteknik eller verkstadserfarenhet med avseende på maskinbearbetning.
Du har en teknisk utbildning i botten och en god produktionsteknisk kompetens. Arbetet som NC-programmerare innebär att du måste samverka med konstruktionsavdelning, verkstad samt övriga avdelningar inom Saab. Du bör därför vara utåtriktad, drivande och van att ta egna initiativ. Goda språkkunskaper i engelska samt god datorvana är ett krav.
Övriga önskvärda kvalifikationer:
* Bred verkstadsutbildning eller verkstadserfarenhet gärna från NC-styrd tillverkning.
* Verkstadsutbildning/erfarenhet inom andra verkstadsavsnitt är meriterande.
* God produktkännedom
* Kunskaper inom Catia och Mazatrol eller liknande CAD/CAM system är meriterande
* Erfarenhet från NC-programmering
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
