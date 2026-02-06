Naturbevakare, vikariat
Vi söker dig som är praktiskt lagd med stort naturvårdsintresse som vill och trivs med att jobba ute i fält.
Du kommer att jobba med praktiska skötsel inom och utanför skyddad natur i länet.
Naturvårdsenheten
Enheten består av 17 medarbetare. Vår uppgift är bland annat att förvalta länets skyddade områden och länets viltstammar. Vi jobbar även med LONA-bidrag och restaurering av våtmark. Enheten förvaltar drygt 150 av länets snart 200 naturreservat. Att förvalta innebär att se till att biotopvårdande åtgärder genomförs, till exempel röjningar, naturvårdsbränningar, slåtter och beten. Detta gör vi både genom att upphandla leverantörer som utför åtgärder i naturreservaten men vi har även egen personal, naturbevakare som dagligen jobbar ute i fält.
Enheten ansvarar också för inventering av stora rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn) och administrerar även älg- och kronhjortsjakt samt hanterar skyddsjaktsansökningar, viltskador med mera.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en kollega som vill arbeta med praktiska skötselåtgärder inom och utanför skyddad natur i länet. Tjänsten är ett vikariat, då en av våra kollegor är tjänstledig.
Arbetet innebär bland annat att i enlighet med gällande skötselplaner för naturreservat utföra praktiska förvaltningsåtgärder till exempel träd- och buskröjning, slåtter, underhåll av tillgänglighets- och informationsanläggningar (byggnader, leder och spänger, informationstavlor och liknande), underhåll och reparation av stängsel mm. Arbetet sker i nära samarbete med övriga naturbevakare och tillsammans med reservatsförvaltarna som i huvudsak jobbar inne på kontoret. Utöver detta kan det i viss mån ingå, beroende på den sökandes kunskap och utbildning, att under vinterhalvåret delta vid inventeringar av stora rovdjur i länet.
I det dagliga arbetet kommer du att möta många människor och arbetet sker främst utomhus, i alla väder. Arbetet kan vara händelsestyrt och i arbetsuppgifterna ingår information, dialog och samverkan med olika aktörer, t.ex. kontakter med markägare, jakträttsinnehavare och allmänhet. Kontakter med media och informationsmöten med föredragning om aktuella ämnen kan förekomma. Arbetet kan periodvis medföra ett högt arbetstempo. Tjänsten kan i viss mån innebära kvällsmöten, tex. för att informera om vårt arbete tillsammans med handläggare eller andra naturbevakare. Även beredskap kan förekomma.
Vi jobbar aktivt med att upprätthålla god en arbetsmiljö, varför det är viktigt att du tar ansvar för din egen och andras arbetsmiljö samt följer beslutade rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är praktiskt lagd och har ett stort naturvårdsintresse. Du ska ha vana att använda motorsåg, röjsåg och andra maskiner (exempelvis slåtterbalk, fyrhjuling och handverktyg) samt vana att köra med släp. Körkort B är ett krav. Du behöver även körkort för motorsåg behörighet A och B, tidigare erfarenhet av fysiskt arbete utomhus, bemästra svenska i tal och skrift samt grundläggande datorvana.
Vidare är det meriterande om du också har:
• Någon naturvårdsinriktad kurs eller grundutbildning
• Körkort för motorsåg behörighet C
• Röjsågskort
• Körkort BE
• Förarbevis för fyrhjuling i terräng
• Erfarenhet av naturvårdsbränning
• Praktiskt naturvårdsarbete så som tex slåtter, huggning eller motsvarande
• Erfarenhet av skogsbruk- eller jordbruksarbete
• Arbete i betesmarker och på slåtterängar
• erfarenhet av underhåll av byggnader
• erfarenhet underhåll av maskiner
• HLR-utbildning
• utbildning som naturvårdsvakt
Du är lyhörd, flexibel och lösningsfokuserad. Som person är du självgående och strukturerad och tar ansvar för din uppgift. Du tycker om att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Eftersom du kommer ha kontakt med många människor i ditt dagliga arbete är det viktigt att du kan föra en konstruktiv dialog, även vid intressekonflikter. Du tycker om att hitta lösningar samt har en förmåga att bygga goda relationer. Du kommunicerar väl i tal och skrift, och då arbetet innebär kontakter med många aktörer behöver du kunna anpassa ditt budskap till målgrupp och situation. Uppstår konflikter bidrar du till lösning på ett konstruktivt sätt. Arbetet utgörs till största delen av fältarbete, varför det är viktigt att du trivs i skog och mark samt är bekväm med att du tillbringar en del av arbetsdagen i bilen. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad (vikariat) med tillträde enligt överenskommelse t.o.m. 2027-06-30. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat.
På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 230 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats och det finns även förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och utökad föräldrapenning.
Under 2026 flyttar vi till nya lokaler centralt i Uppsala.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön
