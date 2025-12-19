Nationalekonom
Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen och är intresserad av ekonomisk politik. Här får du analysera aktuella frågor och bedöma deras konsekvenser för ekonomin och samhället. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och av statliga myndigheter, företag, organisationer och arbetsmarknadens parter. Konjunkturinstitutet är en myndighet med ca 50 anställda.
Enheten för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad är en av tre enheter på vår prognosavdelning. På enheten arbetar i nuläget elva personer. Enheten ansvarar för såväl konjunkturell som strukturell analys inom våra områden. Den konjunkturella analysen består främst av prognoser och publiceras i vår rapport Konjunkturläget. De makroekonomiska förutsättningarna för lönebildningen analyseras både ur ett mikro- och makroekonomiskt perspektiv och publiceras i Lönebildningsrapporten. Enheten analyserar också den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna, i myndighetens Hållbarhetsrapport. Enheten har även beredningsansvaret för remisser som rör skatter och arbetsmarknad.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Hos oss deltar du i vårt prognosarbete och annat analysarbete inom något av enhetens sakområden. Arbetsuppgifterna innefattar såväl fördjupade analyser av frågeställningar av relevans för svensk ekonomi som utveckling av prognosmetoder och databearbetning. Du kommer att medverka i arbetet med Konjunkturinstitutets rapporter. Att presentera analyser muntligt och skriftligt är en väsentlig del av arbetet. Som medarbetare på Konjunkturinstitutet ges du möjlighet att initiera och driva egna projekt inom myndighetens olika sakområden. Du arbetar i nära samarbete med andra medarbetare på prognosavdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har minst magisterexamen i nationalekonomi eller motsvarande,
* är analytisk och har ett stort intresse för samhällsekonomi och policyfrågor,
* har arbetslivserfarenhet av kvantitativ analys,
* har programmeringsvana,
* är noggrann, drivande, ansvarstagande och duktig på att samarbeta, och
* är en god skribent och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på svenska och engelska.
Erfarenhet av prognosarbete eller av arbete i myndighet eller policymiljö är meriterande. Även forskarstudier ses som en merit.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och eftersträvar jämn könsfördelning och ökad mångfald.
ÖVRIGT
Konjunkturinstitutet är en stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Hos oss finns stora möjligheter till egna initiativ och beslutsvägarna är korta. Vi arbetar för att vara en modern och attraktiv myndighet med tekniska lösningar som underlättar det dagliga arbetet och erbjuder dig möjlighet att växla arbete på kontoret med arbete på distans. Vi sitter i trevliga lokaler på Fleminggatan 7 nära Kungsbron i centrala Stockholm.
Din ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 18 januari. Ange diarienummer 2025-512 i din ansökan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-512". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konjunkturinst
(org.nr 202100-0845) Arbetsplats
Konjunkturinstitutet Kontakt
Enhetschef offentliga finanser
Hanna Ågren hanna.agren@konj.se Jobbnummer
9657690