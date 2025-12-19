Nämndsekreterare
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare i socialnämnden ansvarar du för att samordna förvaltningens administrativa processer och vara ett stöd i det politiska beslutsfattandet. Det är en bred och betydelsefull roll med både strategiskt och operativt ansvar. Du arbetar nära socialnämndens ordförande och är en trygg och kunnig kontakt för förvaltningen och förtroendevalda. I tjänsten ingår även posthantering, registrering och arkivering av förvaltningens handlingar.
I rollen kommer du arbeta i följande system utöver Officepaketet, Evolution och Netpublicator.Kvalifikationer
Du har ett stort intresse för offentlig förvaltning och samhällsfrågor och trivs med att arbeta i en politiskt styrd organisation. Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarsfull med ett serviceinriktat förhållningssätt. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och är tydlig i din kommunikation. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat i liknande funktion i en kommunal verksamhet. Då nämndsarbetet är digitalt har du både kunskap och erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem. Du är självgående och ser utvecklingsmöjligheter i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som anses vara relevant för tjänsten. Du ska ha goda kunskaper i kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Det är meriterande att ha arbetat i ärendehanteringssystemet Evolution.
Tjänsten är ett vikariat till den 31 december 2026.
