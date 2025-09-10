Nämndsekreterare
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Som nämndsekreterare hos oss på omsorgsförvaltningen får du en central roll i att samordna och administrera nämndens arbete. Du ansvarar för att säkerställa att beslutsprocessen är rättssäker, transparent och effektiv. I rollen som nämndsekreterare arbetar du nära den politiska ledningen, och du kommer att vara ett stöd för de förtroendevalda liksom för handläggare och chefer på omsorgsnämndens förvaltning. Tjänsten är placerad i Storuman och kräver till största delen närvaro på plats.Arbetsuppgifter
• Planera och samordna nämndens sammanträden
• Skriva och granska kallelser, protokoll och beslutsunderlag
• Säkerställa att ärendehanteringen följer gällande lagstiftning och interna riktlinjer
• Ge stöd och rådgivning till förvaltningens medarbetare i frågor som rör nämndprocessen
• Delta i utvecklingsarbete kring digital ärendehantering och demokratiska processerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning, exempelvis inom offentlig förvaltning, juridik eller statsvetenskap
• Erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller liknande administrativ roll inom offentlig sektor
• God förståelse för kommunal förvaltning och politiska beslutsprocesser
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Erfarenhet av digitala ärendehanteringssystem är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta. Du har ett professionellt förhållningssätt och är van att hantera information med hög sekretess.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällets välfärd
• En arbetsplats med engagerade kollegor och god arbetsmiljö
• Möjlighet till kompetensutveckling och flexibla arbetssätt
Tillträde enligt överenskommelse eller 15 januari 2026. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storumans kommun
(org.nr 212000-2577) Kontakt
Socialchef
Helena Steen helena.steen@storuman.se 0951-140 51 Jobbnummer
