Nagelterapeut sökes
2025-11-30
Vi på Mw nails Barkarby söker nu en skicklig och serviceinriktad nagelteknolog till vårt team i Barkarby. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus - och nu letar vi efter dig som vill växa tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-11-30Om tjänsten
Som nagelteknolog hos oss kommer du att:
• Utföra behandlingar som manikyr, pedikyr, gelé- och akrylnaglar samt nagelförlängningar.
• Ge professionell rådgivning och skapa en positiv upplevelse för våra kunder.
• Hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och teknikerna inom nagelvård.
Vi söker dig som:
• Har minst 1-2 års erfarenhet som nagelteknolog.
• Är noggrann, kreativ och brinner för att leverera hög kvalitet.
• Har goda kunskaper inom gelé- och/eller akrylarbete.
• Är serviceinriktad, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder:
• En modern och välutrustad salong i Barkarby med god kundtillströmning.
• Möjlighet till flexibla arbetstider.
• En trevlig arbetsmiljö med stöttande kollegor.
• Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet och prestation.
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan med CV och gärna bilder på ditt arbete till Mwnails.barkarby@gmail.com
så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att kontakta oss!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Mwnails.barkarby@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Lansengatan 16
177 67 JÄRFÄLLA
Wendy Vu Mwnails.barkarby@gmail.com 0709656789
