Nagelteknolog Sökes
2025-12-10
Hej.
Vi söker nu en ny nagelteknolog till en ny salong inne i Göteborg. Vi söker dig som har god erfarenhet inom skönhetsbranschen. Du har god samarbetsförmåga och uttrycker dig väl i Svenska i både tal och skrift. Ytterliggare språkkunskaper som Engelska är önskvärt och Vietnamesiska är högst meriterande. Du bör ha haft flera års arbetserfarenhet inom området och en utbildning som visar din teoretiska förmåga.
Anställningen kommer vara med placering i Göteborg och kommer tillämpas som en tillsvidaretjänst.
Önskvärt med en snabb start.
Välkommen med din ansökan och gör den gärna redan idag då vi har intervjuer löpande under perioden.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: emta.kungalv@gmail.com
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emta AB
