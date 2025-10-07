Nagelteknolog
Thils Nails AB / Hälsojobb / Östersund Visa alla hälsojobb i Östersund
2025-10-07
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thils Nails AB i Östersund
Sara Nails Epic är en nagelsalong i centrum i Östersund. Vi behöver anställa en duktig nagelteknolog som kan göra vacker nageldesign, manikyr och pedikyr. Du måste ha utblidning och erfarenhet. Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: nunguyen593@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thils Nails AB
(org.nr 559448-0153)
Storgatan 34 (visa karta
)
831 30 ÖSTERSUND Jobbnummer
9545688