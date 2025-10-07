Nagelteknolog

Thils Nails AB / Hälsojobb / Östersund
2025-10-07


Sara Nails Epic är en nagelsalong i centrum i Östersund. Vi behöver anställa en duktig nagelteknolog som kan göra vacker nageldesign, manikyr och pedikyr. Du måste ha utblidning och erfarenhet. Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

