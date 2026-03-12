Murare Fasad Puts och tegel
Vi söker nu duktiga skolade murare för anställning i Stockholm.
Du som söker kommer att arbeta med projekt inom fasad murning och fasadputsning. Projekten varierar från små till stora objekt, både inom nybyggnation och renovering.
Vi söker dig som är murare och har ett antal års erfarenhet av murning och fasadputsning. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo samtidigt som du är noggrann i ditt arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta i team likaväl som att arbeta självständigt. Vidare har du en positiv attityd, är ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Vi erbjuder
Vi engagerar oss i sociala frågor och miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi murar och putsar. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling och vi tillvaratar all kompetens och eftersträvar mångfald.
Formella krav
Vi söker dig som
• Har relevant utbildning och erfarenhet inom fasad puts och tegelmurning. * Har arbetat som murare eller putsare i flera år. * Har lätt att planera och organisera sitt arbete och är självgående. * Är service- och kvalitets orienterad, samt noggrann. * tycker om att arbeta i en verksamhet med högt i tak och med högt tempo. * talar svenska eller engelska * har körkort Ordning och reda är viktigt då det påverkar kundernas helhetsupplevelse under arbetets gång.
Lön och förmåner diskuteras på plats under intervjuprocess tillsammans med teknisk kunnig arbetsgivare/handläggare inom bygg/infrastruktur.
Om Rekrytering Stockholm
Rekrytering Stockholm Byrå AB är en av landets mest erfarna bemanning & rekryteringsbyrå idag som arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
