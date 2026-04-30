Mötesbokare Göteborg

2026-04-30
Mötesbokare till Göteborg - Gekomm AB
Vill du jobba i ett bolag där utveckling, prestation och vinnarkultur står i centrum? Gekomm AB söker nu drivna mötesbokare som vill ta nästa steg inom B2B-försäljning och bygga långsiktiga kundrelationer.
Som mötesbokare hos oss är din huvudsakliga uppgift att:
Kontakta potentiella företagskunder via telefon
Skapa kvalitativa möten och inleda nya affärsrelationer
Arbeta strukturerat med bokningar, uppföljningar och CRM
Vara en viktig del av vår säljorganisation och affärsresa
Telefonen är ditt främsta arbetsverktyg och du har dagligen mycket kontakt med beslutsfattare. Därför är struktur, ansvarstagande och kvalitet i administrationen en naturlig del av rollen.
Hos oss får du
Stor frihet under ansvar i ditt dagliga arbete
Tydlig uppföljning, personlig coaching och kontinuerlig feedback
Tillgång till erfarna coacher specialiserade på B2B-försäljning
En kultur där prestation, lärande och personlig utveckling premieras
För rätt person finns mycket goda möjligheter att utvecklas vidare inom bolaget i takt med att Gekomm AB växer.
Vår kultur
Vi är ett prestationsdrivet bolag med tydliga mål och höga ambitioner. Hos oss jobbar människor som:
Motiveras av att överträffa förväntningar
Trivs i ett högt tempo
Vill bli bättre - varje dag
Vi tror på vinnarkultur, laganda och glädje på arbetsplatsen.
Vad erbjuder vi?
Allt arbetsmaterial du behöver för att lyckas
Grundlig utbildning + löpande coachning
Garantilön + provision
Bonusar och resultatbaserade incitament
Spännande tävlingar
Mycket goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Vi söker dig som:
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Är social, kommunikativ och trivs i telefon
Har stark vilja att lyckas och nå resultat
Är tävlingsinriktad och målfokuserad
Trivs med frihet under ansvar
Har tidigare erfarenhet av försäljning (meriterande, inget krav)
Övrigt
Anställningsform: Heltid Arbetstider: Måndag-fredag kl. 07:30-16:30 Lön: Garanti + provision Förmåner: Internutbildningar och långsiktig utveckling inom bolaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gekomm AB
https://gekomm.teamtailor.com
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Gekomm
9886705