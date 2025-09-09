Mötesbok Lomma
Svenska Alarm Gruppen AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-09-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
HUR ÄR DET ATT JOBBA HOS OSS PÅ SVENSKA ALARM?
Att jobba på Svenska Alarm innebär att du kommer att bli en del av ett företag som har det största fokuset på att skapa trygghet och säkerhet i våra kunders hem. Våra anställda liksom företaget har tydliga mål med att revolutionera larmbranschen med att växa oss ännu starkare. Dagarna är inte den andra lik och tillsammans med dina kollegor hjälper du kunder runt om i Sverige med deras trygghet.
VAD GÖR EN MÖTESBOKARE HOS OSS PÅ SVENSKA ALARM?
Säkerhetsbranschen växer och i samband med det så ökar efterfrågan av att säkra upp både hem och arbetsplats växer. Så vi söker mötesbokare som kan hjälpa oss skapa nya kontakter med potentiella kunder. I rollen som mötesbokare kommer du att ansvara för att boka fysiska möten till våra account managers. Detta är en perfekt möjlighet för dig att utvecklas inom försäljning, kommunikation och marknadsföring. När man är redo för nästa steg, så har vi karriärstegen inom bolaget till dig och man kommer att få ta del av vårt kontor i Malmö.
VAD FÖRVÄNTAR VI OSS UTAV DIG SOM BÖRJAR HOS OSS?
* Positiv
* Samarbetsvillig
* Ansvarstagande
* Målmedveten & driven
* Talar svenska obehindrat
* Tålamod i stress & press
VAD KOMMER VI ATT KUNNA ERBJUDA DIG?
* Anställning på heltid, tillsvidare
* Fast lön + provision
* Tävlingar med priser
* Mycket goda utvecklingsmöjligheter till karriärs möjligheter
* Meriterande utbildningar inom försäljning och kommunikation
Du kommer att vara schemalagd: Måndag- Fredag mellan 09:00-18:00 och man kommer att vara placerad på vårt kontor i Malmö.
Som företag så jobbar vi med mångfald och för oss är det väldigt viktigt att du som tjej/kvinna också söker dig till säkerhetsbranschen så tveka inte på att registrera din ansökan redan idag.
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/ Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402), http://www.SvenskaAlarm.se/jobb Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Säljchef
Eric Edsvärd eric@svenskaalarm.se 0770 - 112 060 Jobbnummer
9499764