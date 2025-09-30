Montör till Nacka
2025-09-30
Din nya tjänst Detta är ett inhyrningsuppdrag som kan bli en fast tjänst.
Är du produktionstekniker/montör som söker nya utmaningar? Vill du jobba i ett internationellt och snabbt växande bolag? Vill du vara en del av arbetet med att vidareutveckla vår produktion inklusive arbetssätt och kvalitetsarbete.
Vi kan erbjuda ett spännande arbete med spjutspetsteknologi inom fiberoptik. Du kommer att montera och sluttesta våra produkter. I arbetet kommer det även att ingå att tillsammans med våra produktutvecklare hitta möjligheter till förbättringar i produkterna för att göra dem enklare och billigare att producera med bibehållen eller förbättrad kvalitet.
Våra produkter är tekniskt komplexa och innehåller finmekanik, elektronik och optik. Du kommer i din roll ha viss kontakt våra underleverantörer.
Du erbjuds: Du får hos oss en chans att vara med att bygga upp en produktionsavdelning från start i ett mindre men finansiellt stabilt och snabbt växande bolag med kunder i Europa, Asien och USA. Genom internutbildning och arbetet med våra produkter kommer du att få en kunskap om fiberoptik och fotonik samt dess applikationsområden inom fiberlaser, medicinteknik, sensor m.m. Du kommer att jobba i ett innovativt bolag med ett härligt gäng som brinner för fiberoptik och sitter i nyrenoverade lokaler i Nacka strax utanför Stockholm. Din bakgrund Vi tror att du i dag arbetar som någon form av montör/produktionstekniker. Du har ett stort teknikintresse och vill utvecklas vidare. Du har jobbat med produktion av teknisk komplexa produkter som inbegriper alla eller något av områdena finmekanik, elektronik och optik. Engelska är ett språk du behärskar såväl i tal som i skrift. Erfarenhet av fiberoptik är meriterande men ej ett krav.
Du som person Vi söker dig som är noggrann och har ett teknikintresse. Som person är du drivande, uthållig, förändringsbenägen, kommunikativ och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Vi tror att rätt person är lika bra på att lära ut sina egna kunskaper som på att ta till sig information av andra. Du vill ständigt lära dig nytt, utvecklas och då gärna i sällskap av mycket kompetenta medarbetare.
Din ansökan Kunden samarbetar med Thalamus i detta uppdrag, finns frågor är du välkommen att kontakta Thalamus rekryterare Dennis Palenzovski, 072-648 61 68. eller Camilla Molander, 070-307 12 50 Du söker din nya tjänst på www.thalamus.se.
Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (Almega Tech Sverige inte bemanningsavtalet), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret. Din nya arbetsgivare Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande lönsamt konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss? Ersättning
