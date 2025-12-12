Montör till Maxel
Asta Agency AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om företagetMaxel är ett familjeföretag med en historia från tidigt 30-tal. De är en av landets ledande aktörer inom professionella belysningssystem med ett sortiment som innefattar belysning för både hem och offentlig miljö. De har ett stort kvalitetsfokus och följer samt utvecklar ständigt de senaste tekniska lösningarna inom belysningsteknik. Vidare designar, tillverkar och utvecklar Maxel egna produkter och är en återförsäljare för flera internationella företag i Sverige. De vänder sig mot föreskrivande led, installatörer och de svenska elgrossisterna. Med ett stort engagemang och kunskap levererar dem, såväl ur befintligt produktsortiment som med specialanpassade produkter, professionella belysningslösningar av högsta kvalitet.
Vi på Asta Agency samarbetar med Maxel i den här rekryteringsprocessen. Det är ett konsultuppdrag med god möjlighet till anställning hos Maxel. Du blir initialt anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos Maxel.
Om tjänstenSom montör hos Maxel tillhör du ett trevligt och familjärt team där du får möjlighet att vara med och delta i utvecklingen av deras moteringsavdelning i deras lokaler i Spånga. I din roll som montör arbetar du nära teamet och arbetar med att montera, löda, demontera och anpassa belysnings- och elprodukter. I rollen ingår även att felsöka och reparera olika typer av elprodukter samt att noggrant märka, registrera, kontrollera och funktionstesta det producerade materialet för att säkerställa hög kvalitet genom hela processen. Du arbetar i flera parallella projekt med fokus på att koordinera och prioritera dina ansvarsområden självständigt. I ditt arbete tillkommer även nära samarbete med kundsupporten för att supportera kunder i ärenden.
Kvalifikationer och egenskaperFör att lyckas i tjänsten behöver du vara driven, samarbetsinriktad och ansvarstagande, samtidigt som du är flexibel och prestigelös i ditt arbetssätt. Du trivs att prioritera bland dina arbetsuppgifter och hantera flera parallella projekt. I tjänsten samarbetar du nära Maxels andra avdelningar och är till viss del i dialog med kunder vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande. Maxel erbjuder en självständig roll i ett företag med korta beslutsvägar, där du får möjlighet att påverka och utvecklas i en dynamisk och hjälpsam arbetsmiljö.
Därtill har du:
Därtill har du:
Erfarenhet av monteringsarbete.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
God datavana.
Det är meriterande om du har erfarenhet av elteknik eller liknande områden.
Övrig information
Start: Omgående (med hänsyn till eventuell uppsägningstid)
Plats: Stockholm, Spånga
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till alice@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://www.astaagency.se/ Arbetsplats
Asta Agency Kontakt
Asta kandidat@astaagency.se Jobbnummer
9640721