Montör sökes till Saab i Göteborg
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg
2026-03-06
Nu söker vi på Uniflex montörer till ett uppdrag hos Saab AB i Göteborg, där du kommer att arbeta i deras verksamhet inom Sub System Line. I rollen blir du anställd av Uniflex och uthyrd som konsult till Saab.
Detta är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en högteknologisk miljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus.
Som montör på Sub System Line kommer du att arbeta i en avdelning bestående av cirka 25 medarbetare som tillverkar produkter inom områden som högspänningsprodukter, mikrovågskablar och transformatorer. Rollen är varierande och innehåller flera olika arbetsmoment.
Arbetet innefattar bland annat medverkan vid verifiering och konstruktionsstöttning, tvättprocesser, hantering av kemikalier (t.ex. epoxi, färg och lack) samt deltagande i utbildning och fadderverksamhet.
I denna rekryteringsprocess genomförs en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför eventuell anställning, i enlighet med kundens krav.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Montering av högspänningsprodukter
• Tillverkning av kablar
• Prototyparbete
• Läsa och förstå ritningar samt dokumentation på svenska och engelska
• Bidra till ständiga förbättringar inom kvalitet, leverans och ekonomi
• Delta i kundkontakt vid behov
• Tydligt kommunicera status i arbetet på de enheter du ansvarar för
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då samarbete är en viktig del av arbetet. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av montering inom elektronik och/eller mekanik
• Har god förmåga att hantera förändringar i arbetsflödet
• Är kommunikativ och samarbetar väl med andra
Arbetet ställer höga krav på:
• Finmotorik
• Uthållighet
• Noggrannhet
Det är meriterande om du har en teknisk utbildning eller teknisk bakgrund.
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
