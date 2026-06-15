Servicetekniker / Verkmästare - Lantbruksmaskiner
Ikett Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristianstad
2026-06-15
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Ikett söker nu efter en servicetekniker/verkmästare som vill ha en nyckelroll hos vår kund i närheten av Kristianstad!
Vill du kombinera praktiskt arbete med planering och ledarskap? Då kan du vara rätt person vi söker!
Det här är en varierande tjänst där du delar din tid mellan praktiskt verkstadsarbete och rollen som verkmästare. Ungefär halva tiden arbetar du själv med service, felsökning och reparationer, medan den andra halvan består av att planera, samordna och stötta verksamheten i verkstad och ute på fältet.
Som servicetekniker arbetar du med:
• Service och reparation av lantbruksmaskiner och redskap
• Mekanisk felsökning och reparation
• Felsökning inom el, elektronik och hydraulik
• Datorbaserad diagnostik och felsökning med moderna diagnosverktyg
• Reparationssvetsning och förebyggande underhåll
• Arbete både i verkstad och ute hos kunder i närområdet
Som verkmästare ansvarar du bland annat för att:
• Planera och fördela arbeten i verkstaden
• Samordna serviceuppdrag och fältarbeten
• Vara ett tekniskt stöd för serviceteknikerna
• Ha löpande kontakt med kunder och leverantörer
• Säkerställa att arbeten genomförs effektivt och med hög kvalitet
• Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
Arbetstid: Dagtid.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse! Profil
Vi tror att du har erfarenhet som mekaniker eller servicetekniker inom lantbruk, entreprenad, lastbil eller andra tyngre fordon och maskiner. Du har en god teknisk förståelse och trivs med att kombinera praktiskt arbete med planering och samordning.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har goda kunskaper inom mekanik, el och hydraulik
• Har erfarenhet av felsökning och diagnosarbete med dator
• Är strukturerad och har god planeringsförmåga
• Trivs med att stötta och samarbeta med kollegor
• Har god servicekänsla och tycker om kundkontakt
• Tar ansvar och har förmåga att prioritera i en varierande vardag
• God erfarenhet av administration.
Tidigare erfarenhet av arbetsledning, verkstadsplanering eller liknande är meriterande, men inte ett krav för rätt person.
B-körkort är ett krav.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9964854