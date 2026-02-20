Montör/operatör Till Renrum
National Bredaryd Performance Polymers AB / Montörsjobb / Värnamo Visa alla montörsjobb i Värnamo
2026-02-20
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos National Bredaryd Performance Polymers AB i Värnamo
Vill du jobba som MONTÖR/OPERATÖR i en spännande tillverkningsindustri?
Vi på National Bredaryd Performance Polymers AB söker en duktig och dedikerad montör/operatör till vårt renrum som vill anta utmaningen att jobba i vår produktion.
Vilka är vi?
National Bredaryd grundades 1975 och är ett bolag inom National Sweden-koncernen. Koncernen har produktion i Bredaryd, Halmstad, Högsäter och Gent.
National Bredaryd har byggt en helt ny, modern anläggning i absolut toppskick. Vi är samarbetspartner och leverantör till en mängd olika företag runt om i världen. Vi extruderar plastprodukter till den allmänna industrin, fordon och den medicintekniska. Vi är inne i en tillväxtfas som kommer att hålla i sig i många år framgent. Vår breda kundbas gör att vi är inte är känsliga för lågkonjunkturer.
Vi gillar mångfald och har en jämställdhetspolicy som vi kräver att alla följer och såväl personalstyrka som ledning är en blandning av kvinnor och män med olika bakgrunder.
Information om tjänsten
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att montera plastslangar med olika produkter men även packning och kontroller av olika plastprodukter i renrum. I början kommer du gå bredvid tills du känner dig varm i kläderna. Du behöver vara ansvarstagande och lösningsfokuserad.
Arbetstiden är heltid.
Arbetstiderna är skiftgång
Lön enligt gällande kollektivavtal, I-avtalet.
Med start omgående
Vem är du?
Vi ställer krav på noggrannhet, effektivitet och kvalitetstänkande. Vi tror därför att du har ett öga för detaljer, gillar att jobba i ett högt tempo och strävar efter att ge våra kunder bästa tänkbara kvalitet. Arbetet innefattar både ensamarbete och arbete i grupp, men du kommer att jobba i ett team av ställare och montörer/operatörer och att vara en lagspelare är därför en förutsättning för att lyckas och trivas.
Du som söker bör ha:
· Erfarenhet av packning, montering och som maskinoperatör är meriterande.
• Goda kunskaper i matematik och mätteknik.
• Bra svenska i både tal och skrift - då all information är på svenska.
Ansökningsprocessen:
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi gör löpande urval för intervjuer och tjänsterna tillsätts så snart vi hittar rätt kandidater så vänta inte med din ansökan.
• Ansökan/CV mailar du till mr@nationalsweden.se
• Skriv gärna "Ansökan MONTÖR/OPERATÖR TILL RENRUM" i ämnesraden.
Läs gärna mer om National Bredaryd på www.nationalsweden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: mr@nationalsweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare National Bredaryd Performance Polymers AB
(org.nr 556183-6148)
Jonstavägen 17 (visa karta
)
333 74 BREDARYD Arbetsplats
National Bredaryd Performance Polymers Kontakt
Matija Rafaj mr@nationalsweden.se Jobbnummer
9753451